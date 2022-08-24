KTOEÖS: Bina perişan, insanınıza layık gördüğünüz bu mu?

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), durumu kötü okul binalarını fotoğraflarla kamuoyunun bilgisine getirmeye devam ediyor.

KTOEÖS, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin felaket bir durumda olduğuna dikkat çekerek, toplum liderinin adını taşıyan bir eğitim yuvasının utanç verici perişanlığının üzüntü verici olduğunu vurguladı.

Eğitim Bakanı’nın binalardaki fiziki durumu “sıvaları biraz düşmüş” diye nitelediğine işaret eden KTOEÖS, durumun Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde olduğu gibi “biraz sıva dökülmesinin” çok ötesinde hatta neredeyse yıkılmak üzere olduğunu vurguladı. KTOEÖS, “Ülke halkına layık gördüğünüz bu mu?” diye sordu.

KTOEÖS, “Burası Kapalı Maraş’ta bir bina değil, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi” başlıklı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun belirttiği gibi ‘sadece biraz sıvaları düşmüş!!!’ okullarımızdan bir tanesi daha…

Toplum liderimizin adını taşıyan bu okulumuzun, utanılacak görüntülerini kamuoyunun dikkatine getirirken duyduğumuz derin üzüntüyü de belirtmek isteriz.

Dünyanın çok az gelişmiş ülkelerinde bile göremeyeceğimiz bu okul manzaralarını, yıllardır öğretmen, öğrenci ve aslında tüm ülke halkına layık gören bu anlayışa ne demeli?”

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24/08/2022 13:54