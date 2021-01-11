KTOEÖS bugün Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün saat 11.00’de Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

KTOEÖS yönetim kurulu, yazılı açıklama yaparak, yarı yıl tatilinin ilk haftasının bitmesine rağmen bundan sonraki dönemle ilgili herhangi bir planlama ortaya koyulmadığını savunarak, “Belirsizlik, plansızlık ve öngörüsüzlük velilerimizde, öğrencilerimizde ve öğretmenlerimizde hem güvensizliğe hem de endişeye neden olmaktadır” denildi.

KTOEÖS, açıklamasında ise şu noktalara dikkat çekti:

Eğitim Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu Şubat’ta yapılması gereken ara yıl tatilinin sağlık üst kurulu görüşüyle salgın vakalarının artması nedeniyle 4-18 Ocak tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Ancak Bakanlık tatilin ilk haftası bitmesine rağmen hala daha bundan sonraki dönemle ilgili yapılması gereken akademik planlama, pandemiye yönelik okulların temizlenmesi, ilaçlanması, hijyen hale getirilmesi, PCR testleri ve aşı ile ilgili herhangi bir planlama ortaya koymamıştır.

Belirsizlik, plansızlık ve öngörüsüzlük velilerimizde, öğrencilerimizde ve öğretmenlerimizde hem güvensizliğe hem de endişeye neden olmaktadır.”

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11/01/2021 09:29