KTOEÖS bugün grev ve eylem yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Lefkoşa bölgesi okullarında 09.00-11.30 saatleri arasında uyarı grevi ve eylem yaptı.

Sendika önünde toplanan öğretmenler önce Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önüne yürüdü. Burada slogan atan kalabalık daha sonra Maliye Bakanlığı önüne ilerledi.

Maliye Bakanlığı önünde de slogan atan öğretmenler Bakanlığa, siyah bir tüp gaz ve üzerinde “Zam Kazığı” yazılı kazık bıraktı. Eylemciler daha sonra Maliye Baksnlığı önünden sloganlar eşliğinde Meclis önüne yürüdü.

Meclis önünde basına çaıklamalarda bulunan Sendika Başkanı Selma Eylem, ülkede çalışanlarla emekçilerin oldukça sıkıntılı günler yaşadığını belirtti.

Selma Eylem, yükselen döviz karşısında TL’nin değer kaybetmesiyle eriyen maaşların üzerine bir de yapılan zamların satın alma gücünü oldukça gerilettiğini kaydetti.

Hükümetin yaşanan krizin bedelini emekçilere ödettiğini da iddia eden Eylem, okulların açılmasının üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen eğitimde yaşanan sorunların hala çözümsüz durduğunu anlattı.

Selma Eylem, ülkeyi yönetenlerden, dayatmalara boyun eğmeden dik durmalarını, toplumsal yok oluşa dur demek için gerekenleri yapmaları talebini ortaya koymak için eylemlerinin devam edeceğini söyledi.Eylemciler olaysız dağıldı.