KTOEÖS, Çanakkale Ortaokulu’nda “akran zorbalığına” ilişkin eylem yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Çanakkale Ortaokulu’nda yaşandığı belirten “akran zorbalığına” ilişkin eylem yaptı.

Çanakkale Ortaokulu’ndan Zafer Anıtı’na yürüyüş gerçekleştiren sendika, okullardaki eksikliklere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, burada yaptığı açıklamada, okulda geçen hafta yaşanan akran zorbalığından ötürü çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Okulların tam gün eğitim için altyapılarının yeterli olmadığını öne süren Eylem, sınıfların da çok kalabalık olduğunu kaydetti.

Birçok okulda öğretmen eksikliği olduğunu ifade eden Eylem, bakanlığın bir an önce sorunları çözme yönünde girişimde bulunmasını talep etti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, sorunsuz eğitim hakkının tüm çocukların hakkı olduğuna vurgu yaparak, eğitimde var olan sorunların ivedilikle çözülmesi gerektiğinin altını çizdi