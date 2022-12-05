KTOEÖS “Dayanışma Gecesi” düzenledi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) “Dayanışma Gecesi” düzenledi.

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05/12/2022

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KTOEÖS “Dayanışma Gecesi” düzenledi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) “Dayanışma Gecesi” düzenledi.

KTOEÖS’ten yapılan yazılı açıklamada, Acapulco Hotel’de düzenlenen gecede, sevgiyle, sabırla, özveriyle ve mücadeleyle 25 hizmet yılını tamamlayan öğretmenlere plaket takdim edildi.

“54. yılımızda gururla, mücadeleyle, dayanışmayla sendikamızla güçlü olmaya devam edeceğiz.” ifadeleri kullanılan açıklamada, örgütlü mücadele ve dayanışmanın pekiştiği geceye katılan ve düzenlenmesinde katkı koyan tüm öğretmenlere teşekkür edildi

05/12/2022 15:48
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TAGS: Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası
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