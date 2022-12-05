Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) “Dayanışma Gecesi” düzenledi.

KTOEÖS’ten yapılan yazılı açıklamada, Acapulco Hotel’de düzenlenen gecede, sevgiyle, sabırla, özveriyle ve mücadeleyle 25 hizmet yılını tamamlayan öğretmenlere plaket takdim edildi.

“54. yılımızda gururla, mücadeleyle, dayanışmayla sendikamızla güçlü olmaya devam edeceğiz.” ifadeleri kullanılan açıklamada, örgütlü mücadele ve dayanışmanın pekiştiği geceye katılan ve düzenlenmesinde katkı koyan tüm öğretmenlere teşekkür edildi

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05/12/2022 15:48