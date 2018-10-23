KTOEÖS Duyurdu: Cuma Günü Grev Var

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası 26 Ekim 2018 Cuma günü Lefkoşa Bölgesi okullarda 09.00-11.00 saatleri arasında uyarı grevi yapacak.

Açıklama şöyle:

Ülkemizde çalışanlar, emekçiler olarak oldukça sıkıntılı günler yaşamaktayız. Yükselen döviz karşısında TL’nin değer kaybetmesiyle eriyen maaşlarımız, üzerine bir de yapılan zamlar, paketler, faizler ve hayat pahalılığı satın alma gücümüzü oldukça geriletmiştir. Her geçen gün fakirleşmekte olan emekçilerin hakları gasp edilmekte, tartışılır hale getirilmektedir.

Hükümet yaşanan krizin bedelini emekçilere ödetmekte, aldığını iddia ettiği tedbirler hiçbir işe yaramamaktadır.

Okullar açılalı bir aydan fazla olmasına rağmen eğitimde yaşanan sorunlar hala çözümsüz durmaktadır. Öğretmensiz, kitapsız, sıra ve sandalyesiz, kalabalıklaşan sınıflarla okullarımızda büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Tüm okullarımızda çağdaş, bilimsel, laik eğitimi sağlayacak tedbirler alınmamıştır. Vakıflar, dernekler, tarikatların sağladığı kurslarla, ideolojik kamplarla, toplumsal dönüştürme çalışmaları devam etmekte, elçilikten görevlendirilenlerle bakanlık ve okullarımız tahakküm altına alınmaya çalışılmaktadır. Yenilenmesi, düzenlenmesi gerekli yasa ve tüzüklerle ilgili sorunlar, çözüm önerilerimizi sunmamıza rağmen, hala olduğu yerde durmaktadır. Dört hükümet ortağına da önerilerimizi bizzat iletmemize rağmen göç yasasının kaldırılmasıyla ilgili hiçbir çalışma yapılmadığı gibi öğretmenin yasal hakkı da gasp edilmiş durumdadır.

Toplumumuzun hiç alışkın olmadığı kriminal olaylar, düşünce ve ifade özgürlüğüne baskılar artmakta, öğretmene ve örgütüne saldırılar ve itibarsızlaştırma politikaları sürdürülmektedir. Her geçen gün güvenli yaşamdan uzaklaşılan ülkemize hala daha kontrolsüz nüfus akışı devam etmektedir.

Sendikamız, ülkemizde ekonomik, siyasi ve sosyal yıkıma karşı toplumsal varoluş mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir ve sürdürmeye devam edecektir.