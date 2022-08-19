KTOEÖS: “Eğitim Bakanı daha ne kadar suskun kalacak?”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu okul binalarının kötü durumuyla ilgili suskun kalmakla suçladı.

Bakan Çavuşoğlu’nun okul binalarının içler acısı durumu konusunda kamuoyuna açıklama borcu olduğunu vurgulayan KTOEÖS, bakanın topluma, ailelere ve öğrencilere tek bir kelime açıklama yapma gereği duymamasını kınadı.

KTOEÖS, “Sayın Çavuşoğlu, kamuoyuna derhâl açıklama yapma borcunuz vardır” başlıklı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Sendikamız, günlerdir, büyük risk barındıran okullarımızla ilgili ilk defa bu denli farkındalık yaratmış ve bunlar basında ve kamuoyunda geniş yer bulmuşken, Eğitim Bakanı Sn. Çavuşoglu konuyla ilgili sessizliğini korumaya devam etmektedir.

Öğretmenlerin kazanılmış haklarına saldırmayı ‘Eğitimde Reform’ diye halka sunmaya çalışırken, sendikamızın buna karşı yaptığı eylemlere ise anında tepki ve cevap vererek, öğretmeni toplum önünde ‘çalışmıyorlar’ etiketiyle damgalayan Sn. Bakan, nedense okulların içler acısı pozisyonları ile ilgili topluma, ailelere ve öğrencilere tek bir kelime açıklama yapma gereği bile duymamıştır.

Biz, harabe halindeki okullarımızın durumlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğimizi belirtirken, Sn. Çavuşoğlu'nun bu kritik konu ile ilgili ne kadar daha sessiz kalacağını merak ettiğimizin altını da kalın bir çizgiyle çizmek isteriz.”

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19/08/2022 14:25