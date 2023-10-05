KTOEÖS Eğitim ve Maliye bakanlıkları önünde eylem yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) seçilmiş kurulları ve eylem komitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde saat 15.00’te toplanan eylemciler, “Çekin Ellerinizi Eğitimimizden, Kültürümüzden, İnancımızdan”, “Demokratik, çağdaş toplum için nitelikli, bilimsel, laik eğitim için, saygın, aydın özgür öğretmen için insanca bir geçim ve yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz” pankartları ve ellerindeki siyah kukla pinokyo ile açıklama yaptı, ardından da Maliye Bakanlığı’na yürüdü.

“Geleceğin mimarı öğretmenlerdir, Maliye Bakanı Değil”, “Sadaka Değil Hakkımız İstiyoruz”, “Eğitime ve Öğretmenlere yapılan saldırılara asla izin vermeyeceğiz” pankartlarıyla Maliye Bakanlığı’na gelen eylemciler, burada da bir açıklama yaptı.

Açıklama ardından ellerindeki üzerinde Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın resmi bulunan sahte Amerikan Dolarlarını Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya vermek isteyen eylemciler, polisin görüşmeye izin vermemesi üzerine sahte paraları Maliye Bakanlığı bahçesine attı.

-Eylem

Milli Eğitim Bakanlığı önünde konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, 5 Ekim Dünya Öğretmenler günü olan bugün Eğitim Bakanlığı önünde olduklarını belirterek, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun kutlama mesajı yayımlayarak, öğretmene değer verdiğini, eğitimi, öğretmeni önemsediğini açıkladığını ve bir kez daha kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ileri sürdü.

"Depreme dayanıksız okullarda hala bir çivi bile çakılmadığını, öğrencilerin konteynırlara mahkum olduğunu" belirterek, hiçbir hazırlık veya organizasyon yapmadan sadece ders sayısını artırarak ‘tam güne’ geçilmesini eleştirdi.

Öğrencilerin güvenliğinin riske atıldığını, kitap içeriklerinin değiştirildiğini savunan Eylem, eğitimin gericileştirilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Adaletsizlik yaratan "göç yasasıyla" hakları budanan, geçim derdine düşürülen çalışanlar ve öğretmenler için hiçbir iyileştirme çalışması yapılmadığı görüşünü savunarak, hayat pahalılığının bile daha az verilerek, aradaki farkın hala ödenmediğini ifade eden Eylem, “öğretmen baskıyla, tehditle dize getirilmeye çalışılıyor” dedi.

Torpille geçici öğretmenlik verildiğini, sınavla öğrenci alan okulların giriş sınavı taban puanını düşürülerek torpil yapıldığını da savunan Eylem, okullarda yaşanan öğretmen, müdür, müdür muavini sıkıntılarına dikkat çekti.

Öğretmen atamalarının da tamamlanmadığını, binlerce işsiz öğretmen ve atanmak için sırada bekleyen öğretmen adayları olduğunu belirten Eylem, ithal öğretmen getirilmesini de eleştirdi.

Öğretmenlerin yasal hakkının “sadaka” gibi gösterildiğini ileri süren Eylem, “üstelik bu yasal hakkı yeni atandığı için öğretmene vermiyor, söz verdiğiniz halde hakkını gasp ediyorsunuz” dedi.

Eylem sözlerine şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk toplumunun geleceğinin, gençlerinin işini, aşını elinden alıp onlara göç yollarını açıyorsunuz, buna karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz.

Eğitimde dayatmalarla, yandaş sendika, vakıf, dernek, külliyeyle toplum mühendisliğine çanak tutan, Kıbrıs Türk toplumunun kurumlarına, varlıklarına peşkeş çekenlere katkı koyan, göç yasasıyla, ithal öğretmen görevlendirme dayatmasıyla gençlerimizin göç etmesine neden olan, eğitimde kaos yaratıp öğrencilerimizi mağdur eden, aç bırakıp riske atan bakanı, bakanları istemiyoruz, kabul etmiyoruz. Derhal istifa edin.”

-Gökçebel

Milli Eğitim Bakanlığı önünde konuşan KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bugün KKTC’yi ziyaret etmesini eleştirerek, ülkede eğitimi dernekler ve tarikatların yönetir duruma geldiğini ileri sürdü.

Eğitim sisteminin Atatürkçülük ve laikliği hiçe sayar duruma geldiğini savunan Gökçebel, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nün önemine işaret etti.

5 Ekim gününün UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlandığına işaret eden Gökçebel, 5 Ekim’in UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”nin oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümü olduğunu kaydetti.

ILO ve UNESCO tavsiye kararlarına değinen Gökçebel, bunlardan en önemlisinin eğitim hakkının en temel insan hakkı olduğu ve bundan asla taviz verilemeyeceği olduğunu dile getirdi.

Çocuklar ve öğretmenlerin güvencesiz okullara gönderilmesini eleştiren Gökçebel, okullarda sağlıklı eğitim ve güvenliğin önemine vurgu yaptı.

Dünya Öğretmenler Günü mesajı yayımlayan Bakan Çavuşoğlu’na eleştirilerde bulunan Gökçebel, Bakan Çavuşoğlu’nun sendikalarla televizyon programına çıkmaktan kaçındığını savunarak, Bakanı sendikalarla televizyon programına katılmaya davet etti.

Eylemciler daha sonra Maliye Bakanlığı önüne yürüyerek, açıklama yaptı.

-Eylem

Maliye Bakanlığı önünde konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptıklarını ifade ederek, öğretmenlerin yasal hakkı olan hazırlık ödeneklerinin bugün “sadaka” gibi verildiğini söyledi.

"Yeni atanan öğretmenlerin yasal haklarının da ihlal edilerek, öğretmen ödeneklerinin verilmediğini" belirten Eylem, "Göç Yasası’"dan işe giren öğretmen ve kamu görevlilerine hayat pahalılığı ödeneğinin daha az verildiğini kaydetti.

"Göç Yasası" kapsamında işe giren öğretmen ve kamu çalışanlarının hem hakları, hem de ücretlerinin gasp edildiğini savunan Eylem, Göç Yasası’nın iyileştirilmesi için bir çalışma yapılmadığını, öğretmen ve çalışanların itibarsızlaştırıldığı görüşünü savundu.

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın Dünya Öğretenler Günü’nün anlam ve önemini bilip bilmediğini sorarak, "eğer biliyorsa en basit tabiriyle ayıp ettiğini” söyledi.

Yeni atatan öğretmenlere öğretmenlerin yasal hakkı olan öğretmen hazırlık ödeneklerinin verilmemesini eleştiren Gökçebel, öğretmenlerin itibarsızlaştırıldığını ve kamuoyu önünde küçük düşürüldüğünü savundu.

Ülkede yapılan yolsuzluklardan ve kamu maliyesini zarara uğratan bazı olaylardan örnekler veren Gökçebel, “öğretmen hazırlık ödeneği, ders yılı başında ödenir” dedi.

Gökçebel, yapılan yanlıştan bir an önce dönülmesini istedi.