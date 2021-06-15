KTOEÖS: Emekçilerin örgütlerine saldırmaktan vazgeçin

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümetin, devlet gelirlerini artırma yöntemi olarak örgütlü sendikaların üye aidatlarına “gözünü diktiğini” iddia ederek, “Emekçilerin örgütlerine saldırmaktan vazgeçin” dedi.

KTOEÖS yazılı açıklamasında, bunun yapılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini ifade ederek, “devlet gelirlerini arttırmak için nelerin yapılabileceği yönünde izlenebilecek yöntemleri belirtmeyi görev bildiklerini” kaydetti.

“Gaile gerçekten ekonominin düze çıkması ise, bu ülkede öyle önemli gelir kalemleri oluşturulabilir ki, sendikaların üyelerinin özverisi ile oluşan gelirden elde edilecek miktar devede kulak kalır” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şu önerilerde bulunuldu:

“Ülkede bulunan siyasi partilere 2020-2021 yıllarında verilen katkı 33,750.000 TL’dir.

Dış temsilciliklere ayrılan gider kalemi 131,655.871 TL’dir. Üstelik 2021 yılında eğitim bütçesi sadece %12 oranında artırılırken, dış temsilciliklerin bütçesi %38 oranında artırılmıştır.

Son iki yılda görüntülü radarlar için 12,000.000 TL bütçe ayrılmıştır.

PCR testlerinin tümünün devlet laboratuvarlarında yapılmamasından dolayı bu konuda özel laboratuvarlardan alınan günlük hizmet bedeli, ortalama olarak 500.000 TL iken bu iş için harcanan aylık tutar ise 15,000.000 TL’dir.

Pandemi döneminde bazı sektörlerin gelirlerinde artış olmuştur. Hem bu durum gözetilmeli, hem de genel olarak çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alma konusu ivedilikle ele alınmalıdır.”

KTOEÖS, bu önerilere bakıldığında devletin gelirlerini artıracak çok etkili tedbirler alınabileceğine işaret ederek, “İşin kolayına kaçarak, hep çalışanların ve çalışanların örgütlerinin gelirlerine göz dikmek, devlet yöneticiliğinden ve iyi niyetten uzak bir anlayıştır. Emekçilerin örgütlü yapısına saldırma ve yıldırma politikalarının ürünü olan bu girişime seyirci kalmayacağımızı, bu yönde atılacak adımlara izin vermeyeceğimizi ve buna karşı her türlü mücadeleyi sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz” dedi.

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15/06/2021 11:52