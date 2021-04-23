KTOEÖS, ‘en geç’ 6 ay içinde olağanüstü genel kurula gidiyor

Genel Başkan Tahir Gökçebel ve Genel Sekreter Selma Eylem de dahil olmak üzere toplamda 6 Yönetim Kurulu üyesinin istifa ettiği KTOEÖS, yazılı bir açıklama yaparak en geç 6 ay içerisinde olağanüstü genel kurula gidileceğini duyurdu.

Genel Başkan Tahir Gökçebel ve Genel Sekreter Selma Eylem de dahil olmak üzere toplamda 6 Yönetim Kurulu üyesinin istifa ettiği Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yazılı bir açıklama yaptı.

SORUN, 12’NCİ SINIFLARIN SINAVLARI…

KTOEÖS Yönetim Kurulu imzasını taşıyan açıklamada, son dönemde sendika gündeminde olan 12’nci sınıfların sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili Yönetim Kurulu’nun aldığı bir kararın bulunduğu ve bazı üyelerin bu kararı savunmak istememelerinden dolayı görevlerinden istifa ettikleri kaydedildi.

“BİZLER DE İSTİFA NOKTASINA GELDİK”

“Bu zor süreçte geriye kalan Yönetim Kurulu üyeleri olarak bizler de istifa noktasına gelmiş olduğumuzu vurgulamak isteriz” denilen açıklamada, örgütün ajandasında ‘ertelenemez’ durumda görev ve sorumlulukların bulunduğu ifade edilerek, “öğretmenlerimizle ilgili çözülmesi ivedi olan sorunlardan dolayı bu görevi üstlenmenin bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“EN GEÇ 6 AY İÇİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİDİLECEK… İSTİFA EDENLERİ, ZOR SÜRECİ ATLATANA KADAR ÖRGÜTÜMÜZE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ”

Açıklamada, mevcut Yönetim Kurulu’nun gerekli görevleri üslenip, en geç 6 ay içinde olağanüstü genel kurula gidileceği belirtilerek, “Görevlerinden istifa eden arkadaşlarımızı aldıkları bu karardan vazgeçmeye ve şu aşamada yapılması şart olan olağanüstü genel kurula kadar beraber çalışmaya; bu zor süreci atlatmak için tüm üyelerimizi örgütümüze sahip çıkmaya davet ederiz” denildi.

KTOEÖS tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KTOEÖS 50 yılı aşmış geçmişi ile hem toplumsal hem de sendikal mücadelede her zaman en ön safhada yer almıştır. Sendikamızın bugüne kadar güçlü bir şekilde ayakta durmasının nedenlerinden biri de örgüt disiplininin olması, yani alınan kararlara onay versin-vermesin tüm yönetim kurulunun alınan karara saygı duyması, kararı sahiplenmesidir. Bu, demokratik kitle örgütlerinin temel prensiplerinden biridir. Son dönemde gündemimizde olan 12.sınıfların sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun demokratik şekilde yapılan oylama sonucu aldığı bir karar vardır. Yönetim Kurulumuzun bazı üyeleri bu kararı savunmak istemediklerini belirterek görevlerinden istifa etmişlerdir.

Bu zor süreçte geriye kalan Yönetim Kurulu üyeleri olarak bizler de istifa noktasına gelmiş olduğumuzu vurgulamak isteriz. Ancak örgütümüzün ajandasında bulunan ve ertelenemez durumda olan görev ve sorumlulukları yerine getirmemiz gerektiğine, öğretmenlerimizle ilgili çözülmesi ivedi olan sorunlardan dolayı bu görevi üstlenmenin bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Yönetim Kurulu üyeliği büyük ve nitelikli bir kitle olan öğretmene kritik bir dönemde farklı kararlara rağmen sahip çıkmak olmalıdır.

Bu nedenle Yönetim Kurulu olarak yapılması gerekli görevleri üstlenecegimizi ve en geç 6 ay içinde olağanüstü genel kurula gidileceğini üyelerimize duyururuz. Görevlerinden istifa eden arkadaşlarımızı aldıkları bu karardan vazgeçmeye ve şu aşamada yapılması şart olan olağanüstü genel kurula kadar beraber çalışmaya; bu zor süreci atlatmak için tüm üyelerimizi örgütümüze sahip çıkmaya davet ederiz.

Toplumsal iradeye saldırıların had safhaya ulaştığı, sendikaların ve özellikle öğretmen sendikalarının hedef haline getirilmeye çalışıldığı bir dönemdeyiz. Gücümüzü kırmaya yönelik tüm hamlelere karşı her zamankinden daha güçlü ve bir arada olma zorunluluğunun bilinciyle hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz.”

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23/04/2021 18:21