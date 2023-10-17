KTOEÖS Gazimağusa’da eylem yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), tam gün eğitime geçilmesinin yarattığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla başlattı eylemler çerçevesinde bugün Gazimağusa’da eylem yaptı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Namık Kemal Lisesi'nden Zafer Anıtı Çemberi’ne yürüyüş düzenledi. Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, Çanakkale Ortaokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi ve Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin katıldığı eyleme bazı sivil toplum kuruluşları ve veliler de destek verdi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, eylemleri çerçevesinde bugün 18 okulda öğleden sonra derslere katılmadı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yürüyüş sonrasında yaptığı açıklamada, çocukların güvenliğinin riske atıldığı ulaşım ve yemek sıkıntısı çektiği sisteme karşı olduklarını ifade etti. Eylem, depreme dayanıksız okullarda, konteynerlerde çocukların eğitime maruz bırakıldığını, binaların analiz raporlarının açıklanmadığını belirterek, bu şartlar altında tam gün eğitime geçme düşüncesinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Eyleme destek veren Mağusa İnisiyatifi adına söz alan Berkan Dağlı da bakanlığın tutumunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.