KTOEÖS ile KTÖS hükümeti protesto etti

KTOEÖS ile KTÖS, hayat pahalılığı ödeneğini gasp etmekle suçladığı hükümeti protesto etti, Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını bildirdi.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı ile KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş’in imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, UBP-DP-YDP hükümetinin, “çalışanların birikimlerine, emeklerine ve ekonomik özlük haklarına göz koyarak, toplumun daha da fakirleşmesine, yoksullaşmasına neden olacak uygulamalarla, rant sisteminin süreceği, dışa bağımlılığın artacağı bir yol haritası” hazırladığı iddia edildi.

Kamu çalışanları, belediye emekçileri, KİT’ler ve kooperatif çalışanları, emekliler ve sosyal yardım alanların alım gücünü koruyan hayat pahalılığı ödeneğinin, “uyduruk gerekçelerle” gasp edilmesini kabul etmeyeceğini bildiren sendikalar, şunları kaydetti:

“Asgari Ücreti belirleme noktasında çalışandan yana değil sermayeden yana tavır koyarak asgari ücretli çalışanı yokluğa mahkum eden Hükümeti bir kez daha protesto ediyoruz. Tüm çalışanların, emeklilerin ve sosyal yardım alanların alım gücünü koruyan hayat pahalılığı hakkının korunması için iki öğretmen sendikası olarak en erken zamanda kararın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağımızı ve sendikalar ile birlikte Hükümete gereken cevabı eylemlerle vereceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.”

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22/07/2022 18:13