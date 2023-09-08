KTOEÖS, KHK’nın şeffaf çalışmadığını ileri sürdü

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kamu Hizmeti Komisyonu'nun şeffaf olmadığını iddia etti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Kamu Hizmeti Komisyonu öğretmenlik sınavlarını yapmış ancak bazı branşlardan sınav yapılmasından günler geçmesine rağmen hâlâ sıralama listesini açıklamamıştır. İtiraz sonucu bazı adaylara puanlar artırılmış bazılarına artırılmamış, hangi soruda ne değişti açıklanmamıştır” dedi.

Şaibeye mahal verecek durumlara açıklık getirilmesi gerektiğini belirten Eylem, "şeffaflıktan uzak" olduğunu savunduğu bu yaklaşımın düzeltilmesini, hangi soruda hata neydi kamuoyuyla paylaşılmasını, torpil ve şaibe şüphelerinin ortadan kaldırılmasını istedi.

Kesin münhal sayılarının açıklanmamasının da şaibe şüphesi yarattığını kaydeden Eylem,

sınav yapılıp listeler oluştuktan sonra münhal sayısının belirtilmesinin torpil sorununu gündeme getirdiğini iddia etti.

Müdür ve muavin nakillerinin yapılmadığını, nakillerin yapılmamasıyla müdür ve muavinlerin haklarının gasp edildiğini ifade eden Eylem, “İvedilikle müdür, muavin nakilleri yapılmalı haksızlık ortadan kaldırılmalıdır” dedi.

KHK Başkanı'nın Öğretmenler Sınav Tüzüğü'nde değişiklik yapılması gerektiği yönündeki açıklamasına da değinen Eylem, “Yasayla tüzükle oynayarak öğretmenlerimizin ve hiçbir gencimizin hakkı yenmemeli, torpile, adam kayırmaya, haksızlığa, hukuksuzluğa maruz bırakılmamalıdır” ifadelerine yer verdi.