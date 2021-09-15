KTOEÖS, Lapta Yavuzlar Lisesi’nde Protesto Eylemi Gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Lisesi (KTOEÖS); bugün Lapta Yavuzlar Lisesi’nde öğretmenlerin de katılımıyla gerekli önlemler alınmadan 40 kişiyi açan sınıflarda yüz yüze eğitime başlandığı gerekçesiyle protesto eylemi gerçekleştirdi.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı burada yaptığı basın açıklamasında yüz yüze sürdürülebilir eğitim için derhal önlem alınmasını istedi.

Elmalı, yeni bir eğitim yılının sürdürülebilir bir yapıda olması için sendikanın mayıs ayından itibaren KTÖS ve KTTB ile detaylı bir çalışma yaptığını ve 5 Ağustos’ta“ Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu”nu kamuoyuyla paylaştığını belirterek, bu kılavuzdaki önerileri dikkate almayan Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının pandemi yokmuşçasına uyulması gereken sosyal mesafe kuralını dikkate almadan okulları yüz yüze eğitime açtıklarını iddia etti.

“Nüfusu neredeyse 1.000 kişiyi aşan bazı okullarımızda, 35-40 öğrenciyi ulaşan sınıflarda sosyal mesafenin korunması mümkün değildir” diyen Elmalı, bazı okulların kapasitesini doldurmuş olmasına rağmen, Bakanlık yazısı ile kayıt yapmaya devam edildiğini, bu okullarda sınıflardaki öğrenci sayısının 50’yi aşacağından endişe duyulduğunu söyledi.

Elmalı yetkililere şöyle seslendi:

“Kalabalık sınıflarda ve okullarda önlem almak için vakaların ortaya çıkmasını mı bekliyorsunuz?

Pandemiden önce de öğrenci sayısı 40’i aşan sınıflarda eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi mümkün değilken, pandemi koşullarında bu durumun ne kadar riskli olduğunun farkında değil misiniz

Öğrencilerimizin sınıflarında dip dibe olması hangi bilimsel veriye dayanmaktadır.

Okullarımız açılmadan yaptığımız basın toplantısında 178 sınıfımızın 30 öğrenciyi aştığını ortaya koymuş ve çift tedrisat uygulamasını önermiştik. 174 öğretmen alımı ile çift tedrisat modelinin uygulanması mümkün iken gereken bütçeyi ayırıp neden harekete geçmiyorsunuz?

07.55’te başlayıp 9.55’e kadar aralıksız devam eden ilk üç ders süresince sınıfların havalandırılmamasını sağlık açısından nasıl değerlendirirsiniz?”

“Öngörü ve planlamadan uzak devlet okullarını gözden çıkaran anlayışın karşısında olduklarını” kaydeden Elmalı, fırsat eşitliğinin gözetildiği yüz yüze sürdürülebilir eğitimi savunduklarını, bunun ancak sağlıklı ve güvenli okul ortamları yaratılarak mümkün olabileceğini vurguladı.

Elmalı, yetkililere derhal gereken önlemleri alma çağrısında bulundu.

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15/09/2021 16:24