KTOEÖS, Lefke Gazi Lisesi Önünde Hükümete Sert Eleştirilerde Bulundu

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Lefke Gazi Lisesi’nde yeni ders yılıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Sendika, yeni ders yılının ilk gününde Lefke Gazi Lisesi önünde hükümete eleştirilerde bulundu, konteyner sınıflarda eğitim verilmesini kabul edilmez olarak niteledi.

KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem, okulların açılmasına çok kısa bir süre kala okul binasının depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiğini ve öğrenciler ile öğretmenlerinin konteyner sınıflara "mahkum edildiğini" söyledi.

Okulda çocukların oyun alanları ve etkinlik yapacakları alanın kalmadığını kaydeden Eylem, söz konusu durumun birçok sıkıntıyı beraberinde getireceğini de ifade etti.

Eğitim Bakanlığı’nın atanması gereken ancak yetki alınmayan özel eğitim ve rehberlik hariç 53 öğretmeni geçici olarak okullara gönderdiğini belirten Eylem, “Geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerimizin ne olacağı, ne zaman yetkilerinin alınacağı, hangi bütçeden ödenecekleri şu anda muğlak durumdadır.” dedi. Eylem, yapılan atamalara rağmen Lefke Gazi Lisesi’nde 10 farklı branşta eksik öğretmen bulunduğunu da öne sürdü.

Eğitimin niteliğini düşünenin olmadığını ileri süren Eylem, günü kurtarmak için sürdürülen eğitim politikalarının devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, sorunlara karşı hiçbir planlama yapılmadan, “ben yaparım olur” mantığı ile hareket edildiğini belirterek, ilgili bakanı eleştirdi.

Gökçebel, birçok okulun inşaat alanı olduğunu kaydederek, eleştirilerde bulundu.