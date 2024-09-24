KTOEÖS, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde basın açıklaması yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde, “Eğitimdeki Sorunlar Sadece Bina/Altyapı Sorunları Değildir” başlıklı basın açıklaması yaptı.

Sendika, yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılan okulda, bir öğrencinin “usulsüz” şekilde okula alındığını savunarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, neden böyle bir sınav yaptığını açıklamasını istedi.

Basın açıklamasında, sendika yetkililerinin yanı sıra sendikada örgütlü okul öğretmenleri de yer aldı.

-Eylem: “Eğitimin niteliği meselesi hiç dertleri değil”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem konuşmasında, okulda inşaat ve konteyner olmadığını ancak her yıl olduğu gibi “usulsüzlük” olduğunu savundu.

Okulun yıllardır yetenek sınavı ile öğrenci aldığını, özel bir statüsü olduğunu hatırlatan Eylem, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ısrarla okulun tüzüğünü yapmak istemediğini iddia etti.

“Her sene kontenjan eksiktir” diyerek, sınav yapılıp, geçmeyen öğrencilerin tekrar okula alındığını ileri süren Eylem, bu yıl ise ilk kez 11’inci sınıfa öğrenci alımı yapıldığını kaydetti.

Okula alım sınavını komisyonların yaptığını ifade eden Eylem, komisyonda, okulun öğretmenleri, Bakanlıktan denetmenler ayrıca Bakanlığın belirlediği akademisyenlerin yer aldığını söyledi.

Komisyonun bu yıl sınavı haziran ayında yaptığını daha sonra sınavı geçmeyen öğrencilerden itiraz edenler olduğunu anlatan Selma Eylem, iki buçuk ay sonra eylül ayında tekrar sınav yapıldığını belirtti. KTOEÖS Başkanı Eylem, okulun dışında yapılan sınavda daha önce sınavı geçmeyen bir öğrencinin okula alındığını kaydetti.

Söz konusu sınavın, itiraz eden öğrencilerin tümüne duyurulmadan, açık çağrı yapılmadan, okulun öğretmenleri komisyonlara dahil edilmeden, “gizli kapaklı” yapıldığını savunan Eylem, “Eğitimin niteliği meselesi hiç dertleri değil” dedi.

Rüşvet, yolsuzluk, sahtekarlık ve torpilin eğitime de yansıdığını öne süren Eylem, yapılan tüm usulsüzlükleri, haksızlıkları, adaletsizlikleri dile getirmeye ve mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

KTOEÖS Başkanı Eylem, bir soru üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, neden böyle bir sınav yaptığını açıklamasını istedi.

Bir siyasinin, “Eylemlerin, grevlerin olmadığı bir öğretim yılı olmasını dilerim” şeklinde açıklama yaptığına işaret eden Eylem, “Gerçekten hayretler içinde dinliyoruz. Çünkü bir hafta okulları açmayan, bir hafta grev yapan biz değiliz, bizzat hükümettir, Eğitim Bakanlığı’dır. Halkı kandırmaktan vazgeçsinler” dedi.

-Gökçebel: “Eğitimde sadece altyapı sorunu yoktur, amaçsızlık vardır”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise konuşmasında, okulun, deprem risk raporunun yayınlanmadığını ifade ederek, “Ne olduğunu bilmiyoruz ansızın Lefke’de olduğu gibi son dakika ‘okul tehlikelidir’ deyip, buraya da konteyner kurulabilir” diye konuştu.

Yasalara uyulmadığı ve bazı kişilere adaletsizce avantajlar sağlandığını dile getiren Gökçebel, “Bu sınavı yapan Eğitim Bakanı mı? Daire Müdürü mü? Onu da bilmiyoruz” dedi.

Sınavın yapılma ve öğrenci atanma biçiminin nasıl olduğunun yıllardır belli olduğunu belirten Tahir Gökçebel, bunun bir kişi için yapılmasının anlamının, “torpil, eşitsizlik, istisna” yaratmak olduğunu söyledi.

“Okullar amaçsız hale getirildi” diyen Gökçebel, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne, yapılanması açısından ne kadar sanat okulu denilebileceğini de sorguladı.

“Eğitimde sadece altyapı sorunu yoktur, amaçsızlık vardır” diye konuşan Tahir Gökçebel, rutin konuşulan konuların bile çözülemediğini belirtti. Tahir Gökçebel, “tam gün okul” denilirken, kurultay gerekçesiyle okulların açılmasına beş gün ara verilebildiğini ileri sürdü.

-“Kıbrıs Türk eğitim sistemi sil baştan yaratılmalı”

“Çocuklarımızı harcıyoruz, öğretmenlerimizi artık tükenmişliğe itiyoruz” diyen Gökçebel, Kıbrıs Türk eğitim sisteminin, sil baştan yaratılması gerektiğini kaydetti.

Kamusal eğitimin, gelecek, bilim, laik toplum yapısı demek olduğunu ifade eden Gökçebel, velilere, “seyretmeyin, seyrederseniz çocuklarınızı, en önemli varlıklarınızı bu siyaset, bu anlayış harcayacaktır” dedi.

Bir soruya karşılık, Milli Eğitim Bakanı’na eleştirilerde bulunan Gökçebel, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde yapılanın hesabının verilmesi gerektiğini kaydetti.

100 öğretmen eksiğiyle eğitime başlanacağını dile getiren Gökçebel, eksik kadroların yükünün öğretmene yükleneceğini belirtti.

Bakanlıkla bir dertleri olmadığını dile getiren Tahir Gökçebel, kamusal eğitimin nitelikli hale getirilmesiyle ilgili bir dertleri olduğunu söyledi.