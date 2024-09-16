KTOEÖS, Lefkoşa’da eylem yaptı, okulların açılmamasını protesto etti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okulların açılışının ertelenmesini protesto etmek amacıyla Lefkoşa’da eylem yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis inşaatı ile Milli Eğitim Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakan sendika, bir neslin heba edilme noktasına gelindiğini belirterek Milli Eğitim Bakanına istifa çağrısında bulundu.

“En iyisi Külliyeye taşınalım”, “okullar çöküyor saraylar yükseliyor” şeklinde pankartlar açılan eyleme, KTÖS, EL-SEN ve Bağımsızlık Yolu da destek verdi.

Eylemde, “Bilimsel, laik kamusal eğitimin gözden çıkarıldığı; eğitim ve okulların kurultaya kurban edildiği” savunuldu, “Öğrencilerin konteynere, inşaatlara, tehlikeye ve riske mahkum edildiği; öğretmenin haklarına, çalışma koşullarına saldırı yapıldığı; okullar öğretmensizken gençlerin işsiz bırakıldığı” öne sürüldü.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eylemde yaptığı konuşmada, “külliye” olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis inşaatı konusunda KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerini eleştirdi.

Bu inşaat için çevre katliamı yapıldığını söyleyen Eylem, inşaat izini alınmadan, yasa ve kurumlarının yok sayıldığını ifade etti. Eylem, kamusal hizmetlere yatırım yapılmayıp, halka eğitim ve sağlık hizmeti verilmezken lüks saraylar yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Bu Vicdansızlıktır” diyen Eylem, “eşit egemen devlet” ifadesi ağzına alanların aslında “alt yönetim” olduğunu iddia etti.

Ülkenin külliye veya saraya değil, okula, hastaneye, kamusal hizmete ve alt yapı yatırımına ihtiyacı olduğunu ifade eden Eylem, buralara harcanan parayla yüzlerce okul ve hastane yapılabileceğini kaydetti.

“Külliye binası hastane ve okul yapılsın, konteynerlere de milletvekilleri ve bakanlar yerleşsin” diyen Eylem, mücadeleye devam edeceklerini belirterek, velilere de bu mücadeleye destek verme çağrısı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı konuşmada da eleştirilerine devam eden Eylem, tarihte bir ilk gerçekleştiğini ve okulların açılışının ertelendiğini kaydetti.

Bu durumun plansızlık nedeniyle ortaya çıktığını söyleyen Eylem, ertelenen sürede ne okulların tamamlanacağını, ne de öğretmen atamalarının tamamlanacağını ifade etti. Eylem, yeterli önemin verilmediği eğitimin siyasete alet edildiğini savundu. Kurultayın eğitimden önemli olduğunu savunan Eylem, eğitimin her gün daha da geriye götürüldüğünü belirterek, Milli Eğitim Bakanlığını eleştirdi,

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, eylemin amacının sadece okulların açılışının ertelenmesini değil, kamusal eğitimin nitelikli, bilimsel, laik ve demokratik şekilde sürdürülmesi olduğunu kaydetti.

Gökçebel, külliyeye harcanan para ile ülkedeki tüm okulların tamir edilebileceğini, hastaneler yapılabileceğini ancak bu yapılanları “rejim inşaası” olarak niteledi.

Eleştirilerde bulunan ve çağdaş nitelikli eğitim için mücadeleye devam edeceklerini yineleyen Gökçebel, okulların 1 Eylül’de açıldığını, öğretmenlerin okullarda olduğunu ve hizmet içi eğitimlerin devam ettiğini belirtti.

Gökçebel, burada bir “toplum inşaası” içinde olunduğunu savunarak, var olmak için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Eyleme destek verenlere teşekkür eden Gökçebel, güçlü bir eğitim, sağlık ve kamusal hizmet için toplumun bir olması ve mücadele etmesi gerektiğini kaydetti. Gökçebel, okulların “Sahra okullarına” çevrildiğini belirtti ve bakana, okul yaptığını söyleyerek kamuoyunu yanılttığı eleştirisinde bulundu.

Okullara öğretmen atamalarının yapılmadığını ancak Türkiye’den 47 öğretmen ataması yapıldığını ifade eden Gökçebel, sendika eylem yaparken “eğitimi engelliyorlar” diye eleştiren bakanın, şimdi eğitim kaygısı yaşamadan okulların açılmasını erteleyebildiğini kaydetti.

Devlet okullarına ve geleceğe sahip çıkılması çağrısı yapan Gökçebel, öğretmenin eğitime ve geleceğe sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi inşaatı önündeki eylemde konuşma yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, öğretmenlerin her zaman toplum için mücadele ettiğini belirterek, yanlış olarak nitelediği düzene karşı kavganın devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve külliye önünde bugün eylem yaptıklarını ifade eden Maviş, çocuklara konteynerde eğitimin bile çok görüldüğünü söyledi. "Hükümete, Başbakana, Milli Eğitim Bakanına yazıklar olsun” diyen Maviş, Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı istedi.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu da, okulların açılamamasının kabul edilebilir olmadığını belirterek, ülkede eğitimden sağlığa, sağlıktan enerjiye her alanda sıkıntı ve eylem olduğuna işaret etti.

Tuğcu, sendikalar olarak mücadele etmeye devam edeceklerini ancak toplumun da artık uyanması ve toplumsal mücadeleye destek vermesi gerektiğini söyledi.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy da, ülkede yaşananları ve kurulmak istenen düzeni eleştirerek, toplumun artık bir olması ve bu yaşananlara karşı mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Ersoy, sendikalarla dayanışmaya devam edeceklerini de belirtti.