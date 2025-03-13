Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.

“Eğitim SOS veriyor” sloganıyla gerçekleştirilen eylemde, “Devlet okullarını ve çocuklarımızı sahipsiz bırakmayacağız” pankartı açıldı.

Eylemde açılış konuşmasını yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Eğitim SOS veriyor, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz güvende değil, okullarımız güvenli değil, eğitim, eğitim değil, eğitim, Eğitim Bakanı’nın umurunda değil” dedi.

Eylem, konuşması ardından sözü öğretmenlere verdi. Öğretmenler de, temsili olarak soru cevap şeklinde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile canlandırma yaptı. Yüzüne Nazım Çavuşoğlu maskesi takılan öğretmen ile okullardaki sorunlara karşı röportaj yapıldı. Mizansen şeklindeki canlandırma ile “okullardaki sorunlara karşı duyarsızlık davranıldığı” yönünde eleştirilerde bulunuldu.

“Eğitim gemisinin batmak üzere olduğunu” savunan Eylem, hep birlikte gemiyi kurtarma çağrısı yaptı.

Selma Eylem, okullardaki sıkıntılara karşı mücadele etmeye, sorunları gündeme taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Sendika Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, ülkedeki en önemli soruna, eğitime sahip çıkılmadığını, gereken önem verilmediğini savunarak, buna karşı dik durmaya, ülkeye, geleceğe, okullara, çocuklara, öğretmene sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gökçebel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun eğitimde adaletsiz olduğunu, yasalara uymadığını öne sürdü.

Ülkede çocukların okulda güvende olmadığını ifade eden Gökçebel, eleştirilerde bulundu.

Okullarda tam gün eğitim yapılmadığını, çocukların ders görmeden, zarar görerek okuldan çıktığını, bunun üzerine öğretmenlerin hedef yapıldığını ifade eden Gökçebel, KTOEÖS’ün söylediğini yapan, ne yaptığını bilen ve yaptığının arkasında olan bir sendika olduğunu kaydetti. Gökçebel, öğretmenlerin görevini hakkıyla yerine getirdiğini belirtti.

Eğitim için sendika olarak ellerinden geleni yaptıklarını, toplumsal bir mücadele ortaya koyduklarını söyleyen Gökçebel, daha önce okullarda yaşanacaklarla ilgili uyarılar yaptıklarını ancak dikkate alınmadıklarını, yakında öğretmenlere saldırıların da olabileceğini söyledi.

Bakanlığa “Kukla” nitelemesi yapan Gökçebel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na rağmen okullara sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.