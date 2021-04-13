KTOEÖS: Öğrencilerin ve öğretmenlerin emeğini sıfırlayacaklar

HABER KIBRIS-ÖZEL HABER

Kıbrıs Türk Orta Öğretim Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, “Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı” için okul başarı puanlarının kaldırılmasına karşı olduklarını söyledi.

Gökçebel, böyle bir karar alınırsa öğrencilerin ve öğretmenlerin emeğini sıfırlayacağını vurguladı.

Gökçebel, BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi yerleştirme sınavları için başarı puanlarının kaldırılacağı iddialarını Haber Kıbrıs’a değerlendirdi.

Tahir Gökçebel, bakanlığın böyle bir karar alma niyeti varsa, bunun yanlış olacağını belirtti. Eğitim Bakanlığı’nın bu konu ile ilgili sendikanın fikirlerini sormadığını, zaten sorulsa bile kaile alınmadıklarını ifade eden Gökçebel, öğretmenler olarak eğitim pedagojisini bilen kişilerin kendileri olduğunu söyledi.

Gökçebel, ergenlik döneminde olan bu çocukların sadece bir sınavla hayatının yönlendirilmesinin yanlış olduğunu kaydetti. Tahir Gökçebel, “Eğitim Bakanlığı böyle bir karar alırsa, öğrenci ve öğretmenlerin 3 yıllık emeğini sıfırlayacak” dedi.

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13/04/2021 14:08