KTOEÖS, öğretmen eksiklerine dikkat çekecek

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmen eksikliğine dikkat çekmek amacıyla yarın 19 Mayıs TMK’da basın açıklaması yapılacağını açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, basın açıklamasının saat 10.00’da yapılacağı kaydedildi.

Eylem, okullar açılalı bir ay olmasına rağmen bir çok okulda derslerin boş geçtiğini belirterek, Sendika yetkililerinin Erenköy Lisesi’nde öğretmenler ve Okul Aile Birliği Başkanı’nın katılımıyla bugün bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

Erenköy Lisesi’nde felsefe, matematik, İngilizce, coğrafya, sosyal bilgiler, fen bilgisi,

teknoloji-tasarım ve rehber öğretmen kadrolarının eksik olduğunu vurgulayan Eylem, özel eğitime gereksinim duyan öğrenci sayısında artış görülmesine rağmen özel eğitim öğretmeninin olmadığını belritit.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN OTURACAK YETERLİ SANDALYESİ YOKTUR”

“Bölgede lojmanlar ya yıkılmaya yüz tutmuş ya da partizanca tahsis edilmiştir. Yeni atanan öğretmenlerimiz her gün gidip gelmek zorunda kaldığından can güvenlikleri tehlikededir” ifadelerini kullanan Eylem, Eğitim Bakanlığının bu okuldaki eksik kadroları 21 Ekim Pazartesi gününe kadar tamamlamaması halinde grev ve eylem dahil her türlü yasal haklarını kullanacaklarını kaydetti.

17/10/2019 18:05