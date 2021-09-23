KTOEÖS öğretmen eksikliklerini protesto etti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Lefke Gazi Lisesi’nde basın açıklaması yaparak müdür, muavin ve öğretmen eksikliklerini protesto etti. KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, okullar açılalı iki hafta olmasına rağmen, ortaöğretim ve meslek liselerinde 92 öğretmen, 32 muavin ve 10 müdürün eksik olduğu bilgisini verdi.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, Lefke Gazi Lisesi önünde yaptığı konuşmada, mart ayında okullardaki öğretmen ihtiyacının yapılacak olan sıvavlarla giderilmesinin elzem olduğunu hem kamuoyuna hem de Eğitim Bakanlığı’na bildirdiklerini aktararak, “Bu yıllardır devam eden bir sorundur. 1-15 Temmuz tarihleri arasında öğretmen nakilleri gerçekleştirilmektedir. Bu yıl da 1 Temmuz itibarıyla, öğretmenlerimizin nerelerde eksik olduğunu Eğitim Bakanlığı ile çalışıp Kamu Hizmeti Komisyonuna iletmiştik. 1 Temmuz itibarıyla bu eksikler belliydi” ifadelerini kullandı.

“İKİ HAFTA İÇİNDE 3 BİN 500 DERS SAATİ KAYIP”

Öğretmen eksikliğinin özellikle ülkenin uç bölgelerinde kalan Lefke Gazi Lisesi, Dipkarpaz Ortaokulu ve Erenköy Lisesi gibi okullarda daha fazla olduğunu belirten Elmalı, 9 öğretmen eksiği olan Lefke Gazi Lisesi’nde iki hafta içinde 3 bin 500 ders saatinin kayıp olduğunu vurguladı.

Öğretmen eksikliğinin bütün okullarda yaşanan bir sıkıntı olduğunu ve sorunun çözümü için öğretmenlik sınavlarının ağustos ayında yapılması gerektiğini söyleyen Elmalı, “Bu basit bir planlama ile mümkündür ve yapılmalıdır. Eylülde sınavları yapmaya başlarsanız, okulları bu şekilde eksik öğretmenle açarsınız” dedi. Elmalı, önümüzdeki yılın planlamasının bugünden yapılmasını ve gelecek yıl eylül ayında okulların sorunsuz açılmasını talep etti.

BILDIR: “TEPKİ KOYMAZSAK BUNDAN SONRA DA BÖYLE OLACAK”

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı’nın ardından söz alan Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Enver Bıldır da, okulun öğretmen ihtiyacının haziran ayının sonunda Eğitim Bakanlığı’na bildirildiğini ancak Bakanlık tarafından adım atılmadığını savunarak, tepki koymamaları halinde bundan sonraki yıllarda da aynı sorunun yaşanacağı endişesini dile getirdi.

Öğretmen sınavlarının eylül ayında yapılmasını eleştiren Bıldır, “Şimdi okulumuzda 9 tane öğretmen eksiktir. Bu, hergün ortalama 25 ders saati boş geçecek, her an 3-4 sınıf etrafta boş dolaşacak demektir” dedi.

Bıldır, Sendika ile birlikte konunun takipçisi olacaklarını söyleyerek sözlerine son verdi.

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23/09/2021 12:44