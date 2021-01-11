KTOEÖS, Öğretmen sınavlarının ertelenmesini eleştirdi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde açıklama yaparak, öğretmen sınavlarının ertelenmesini ve öne alınan yarıyıl tatilinin bitmesine bir hafta kalmasına rağmen okullarda gerekli tedbirlerin alınmamasını eleştirdi.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, yarıyıl tatilinin 4-18 Ocak tarihleri arasına alındığını hatırlatarak, bir hafta sonra okullar açıldığında ne ile karşı karşıya kalacaklarını bilmediklerini savundu.

GÖKÇEBEL: “BİN 950 GENÇ BU SINAVA MÜRACAAT ETTİ”

Öğretmen sınavlarının ertelenmesini de eleştiren Gökçebel, sendikanın Haziran ayından beridir, bu sınavların yapılması için Kamu Hizmetleri Komisyonu’nda birçok eylem yaptığını belirtti.

Öğretmen sınavlarının daha önce kovid-19 vaka sayıları düşükken de ertelendiğini söyleyen Gökçebel, bu ertelemenin geçici sözleşmelerle öğretmenler istihdam edilerek partizanlığa ve torpillere neden olduğunu öne sürdü.

“Eğitim Bakanı, kolej sınavlarının yapılmasının onayını verebiliyor ama öğretmenlik sınavının ertelenmesinde sessizliğe bürünüyor, cevap bile vermiyor” diyen Gökçebel, 1950 gencin bu sınava müracaat ettiği bilgisini verdi.

EYLEM: “BAKANLIK HERŞEY OLAĞAN SEYRİNDE Mİ GİDİYOR ZANNETMEKTEDİR?”

Gökçebel’in konuşmasının ardından KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem, açıklama metnini okudu.

Eylem, erkene alınan iki haftalık yarıyıl tatilinin bitmesine bir hafta kalmasına rağmen yapılması gerekenlerin yapılmadığını savundu.

“Salgın varsa olağanüstü̈ koşullar var demektir. Bakanlık herşey olağan seyrinde mi gidiyor zannetmektedir?” diye soran Eylem, öğretim yılı için yol haritası olan Akademik takvimle ilgili değişen koşullardan dolayı düzenleme, güncelleme yapılması, bulaş̧ temas protokolü hazırlanması ve müfredatla ilgili çalışma yapılması gerektiğini anlattı.

Artış̧ gösteren vaka sayıları nedeniyle yüzyüze eğitime geçilemeyip uzaktan öğretim yapılmak zorunda kalınması olasılığı bulunduğunu da vurgulayan Eylem, “İnterneti laptop veya tableti olmayan öğrencilerimizin tespitini bakanlığımız yapmış̧ mıdır? Yaptıysa nasıl bir çözüm üretecektir? Anayasal hak olan eğitime eşit erişim hakkını sağlamak için gerekli bütçeyi ayırdı mı? Tamamlandığı söylenen internet altyapısı tamamlandı mı?” sorularını yöneltti.

Bakanlığın okullara hademe istihdam etmek yerine temizlik hizmeti satın almayı tercih ettiğini kaydeden Eylem, okulların yarıyıl tatili süresince tek bir gün temizlendiğini iddia ederek, “Tek bir gün temizlenmekle, okullarımızda temizlik ve hijyen nasıl sağlanacak salgına karşı nasıl hazır hale getirilecektir?” diye sordu.

Ertelenen öğretmenlik sınavlarına da değinen Eylem, atanma bekleyen yüzlerce aday öğretmenin hakkının yendiğini öne sürdü.

NAZLI: “3 AY SONRAYA ERTELENEN SINAVIN DAHA ERKENE ALINMASINI TALEP EDİYORUZ”

Eylem’in konuşmasının ardından ise, öğretmenlik sınavına başvuran adaylar adına, Meral Nazlı konuştu.

Kendisi de bir öğretmen adayı olan Meral Nazlı, “Bizler üzerimize düşeni yapıp, 9 Ocak’ta yapılacak sınava hazırlandık. Aramızda tüm aile hayatından ödün verip bu sınava hazırlanan var. Hayatını buna göre planlayan işsiz öğretmenlerimiz var, sınava gireceği için işinden dahi olan öğretmenlerimiz var” dedi ve 3 ay sonraya ertelenen sınavın daha erkene alınmasını talep ettiklerini aktardı.

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11/01/2021 14:50