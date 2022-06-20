KTOEÖS: Öğretmene ve Eğitime Değer Verin

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yaptığı açıklamada önümüzdeki öğretim yılında okulları ve eğitimi büyük bir kaos beklediğini Eğitim Bakanlığı'nın eğitime büyük zarar verecek uygulamalara çanak tutmakta olduğunu kaydetti.

Açıklama şöyle:

Eğitim Bakanlığı maalesef kendi asli sorumluluklarını yerine getirmekten çok uzakta başka işlerle gündemini meşgul etmekte ve eğitime büyük zarar verecek uygulamalara çanak tutmaktadır.

Bağış olarak yapılan ve önümüzdeki ders yılında hizmete girmesi planlanan okullarla ilgili, devletin yapması gereken yol, altyapı, elektrik, su vb. işlerin tamamlanamayacağı ve bu okulların açılamayacağı, açılsalar bile hayati derecede önem arz eden bir çok eksikliklerle eğitim öğretime başlayacağı gün gibi ortadadır. Daha önce defalarca uyarmamıza rağmen bakanlık ve hükümet bu konuda hiçbir adım atmamıştır. Yeni okullarımızın eylüle kadar bu eksikliklerinin giderilmemesi halinde, zaten tıka basa dolu olan lise ve ortaokullarımız önümüzdeki yıl da 40-45 kişilik sınıflarla eğitime başlayacak; Ülkedeki ekonomik krizden dolayı özel okullardan devlet okullarına olacak olan geçiş ve devam etmekte olan nüfus akışı nedeni ile eğitim öğretim bir o kadar daha içinden çıkılamaz bir hal alacaktır.

Eğitim bakanlığının tüm yetkilileri bu okulları nasıl açacaklarını düşünmek yerine , nasıl öğretmen tasarrufu yaparım mantığıyla , öğretmenin özlük hakkı olan kol denkliklerine, sınıf öğretmenliği denkliklerine, laboratuvar- atölye denkliklerine ve meslek öğretmenlerinin işletmelerde beceri eğitimi denkliklerine gözlerini dikmişler, bunları azaltmak üzere ilgili tüzük ve genelgelerde değişiklik yapmak için topluca seferber olmuşlardır.

Buradan Eğitim Bakanına soruyoruz:

1. Değiştirmeyi planladığınız “eğitsel kol etkinlikleri denklik tüzüğü” ile okullarda yapılması gereken bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sekteye uğrayacağının farkında değil misiniz ?

Sizin Eğitime verdiğiniz değer bu mudur?

2. Pandemi döneminde Bakanlığın tüm öngörüsüzlüğüne ve plansızlığına rağmen ,kendi inisiyatifiyle uzaktan eğitimin uygulanabilir olmasını sağlayan öğretmenlere verdiğiniz değer bu mudur ?

3. Yardımsever iş insanları tarafından yaptırılan ve devlete bağışlanacak olan Meral- Vedat Ertüngü Lisesi ve Esin-Leman Lisesi’nin bu yılın Eylül başı itibarıyla devlete teslim edileceğini bilmiyor muydunuz ?

4. Bu okulların yol ,elektrik, altyapı, çevre düzenlemesi vs. işlerinin ihalesine çok önceden çıkmış olmanız gerekmiyor muydu?

5. Açılıp açılmayacakları bugün dahi kesin olmayan bu okulların yönetici ve öğretmen ihtiyaçlarının hangi yönteme göre planlanacağını biliyor musunuz?

6. Bu okullara hangi öğrencileri alacağınız konusunda detaylı bir kapsam bölgesi çalışması yapılmış mıdır ?

7. Bu okullara yapılacak olan taşımacılığın yol haritası hazırlanmış mıdır?

8. Bu okullara gitmek isteyecek öğrencilerle ilgili bir çalışma yapılmış mıdır ? Yapıldıysa sonuçlandırılmış mıdır?

9. Bu okulların açılamaması durumunda Lefkoşa Türk Lisesi ve İrsen Küçük Orta Okulu gibi kalabalık okullarda önümüzdeki yıl eğitime nasıl ve kaç kişilik sınıflarda başlanacağını planlıyorsunuz ?

10. Mağusa’da da bağış olarak yaptırılan YONPAŞ Lisesi’nin bu sene tamamlanamayacağı gerçeği ortada dururken Namık Kemal Lisesi’ndeki aşırı öğrenci yoğunluğu için nasıl bir önlem almayı düşünüyorsunuz?

11. Ek derslik yapılarak rahatlatılması planlanan Lapta Yavuzlar Lisesi ve İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ve diğer okullarda tek bir adım atılmış planlama yapılmış mıdır ?

12. Eğitim Bakanlığının içinde bu işleri planlayıp yönetecek kimse yok mudur ?

13. Gerçekleştirmeye çalıştığınız tüm “hak budama faaliyetleri” ve yeni okulların açılması için yapamadığınız işlerden dolayı öğretmen nakillerinin ne kadar geciktiğinin farkında mısınız? Önümüzdeki ders yılına okulların yine ciddi oranda öğretmen eksikliği ile açılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun farkında mısınız ?

14. Her türlü siyasi atama yapılırken kaynak sıkıntısı çekmeyen hükümet yetkilileri, söz konusu okullarımız ve eğitim olunca kaynak olmadığı bahanesinin arkasına mı saklanmaktadır?

KTOEÖS olarak bizler tüm bu soruların cevaplarını aslında biliyoruz . Görünen odur ki önümüzdeki öğretim yılında okulları ve eğitimi büyük bir kaos beklemektedir. Sizler eğitim ve geleceğimiz olan gençlerimiz adına bütün bu çalışmaları yapmak yerine maalesef size verilen emirler doğrultusunda öğretmen haklarını budama yarışına girmiş ve eğitim adına harcanması gereken zamanı heba etmiş durumdasınız.

Bizler KTOEÖS olarak eğitim adına yapılacak olan doğru işleri her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Haklarımızı budamaya yönelik hiçbir adımı kabul etmeyeceğiz!

Bu habere tepkiniz:



20/06/2022 14:23