KTOEÖS, Osman Örek Lisesi’nde iki saatlik uyarı grevi yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yönetim kurulu, Osman Örek Meslek Lisesi’nde 09.00 – 11.00 saatleri arasında uyarı grevi yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem'in yaptığı yazılı açıklamaya göre eylem, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "KTOEÖS üyelerine ve öğretmenlere karşı ayrıştırıcı ve düşmanca tutumla, yasaları, kendi uhdesinde görüp saldırı aracı olarak kullandığı” gerekçesiyle yapıldı.

Eylem açıklamasında, “Üyemiz Ömer Akkanat öğretmen haklarının budanması konusunda yönetim kurulu üyesi olarak mücadele ederken suçlanarak, mahkûm edilmek istenmiştir. 29 ay önce ön soruşturma başlatılmış, ancak daha sonra bir suç unsuru olmadığı anlaşılmış olmalı ki, soruşturma tamamlanmamıştır. Aradan iki yıldan fazla süre geçmiş, ardından yasanın genel prensiplerine aykırı bir şekilde ve muhtemelen düşmanca bir anlayışla cezalandırmak için soruşturma Kamu Hizmeti Komisyonu’na (KHK) sevk edilmiştir…" dedi.

Eylem KHK'ya da seslenerek, objektif hareket etmesini, "uydurma" olarak nitelediği suçlamalara prim vermemesini istedi.