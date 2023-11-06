KTOEÖS perşembe günü yürüyüş ve miting yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) 9 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te sendika binasında toplanarak yürüyecek ve miting yapacak.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin aç kaldığı güvenliklerinin risk altında olduğu, konteynerlere mahkûm edildiği hazırlık, organizasyon yapmadan tam gün diyerek kamuoyunun yanıltıldığı dayatmaya ve dönüştürmeye karşı boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın deprem riski olan okullarda ve diğerlerinde tek bir çivi çakmadığını, gerekli bakım, onarım, tamirat, güçlendirme yapılmasını sağlamak yerine okulları konteynerlerle doldurduğunu savunan Eylem, “Bakanın dökülen okullarla ilgili sorumluluğunu öğretmene, okul idarelerine ve öğrencilere yıkmaya çalışması da kabul edilemezdir” ifadelerini kullandı.

"Öğretmeni, sendikasını itibarsızlaştırmaya çalışan, dayatmayla, yasa dışı genelgelerle baskı altına almaya çalışan, tehditle öğretmeni yıldırmaya çalışan anlayışa karşı mücadelemize devam edeceğiz." diyen Eylem, yarın öğleden sonra eylemde olacak okulları şöyle açıkladı:

“Lefkoşa Türk Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu, Demokrasi Ortaokulu, Bayraktar Ortaokulu, Değirmenlik Lisesi, Meral Vedat Ertüngü Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Anafartalar Lisesi, Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Lapta Yavuzlar Lisesi, Esentepe Ortaokulu, Erenköy Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu, İskele Ticaret Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu, Kurtuluş Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu, Güzelyurt Meslek Lisesi”