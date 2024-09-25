KTOEÖS: Tek yol ve çözüm birleşik federal Kıbrıs'tır

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs’ta tek yol ve çözümün “birleşik federal Kıbrıs” olduğunu savundu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yazılı açıklamasında Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurul'unda KKTC’nin tanınması, ambargoların kalkması çağrısında bulunmasıyla ilgili "Çağrıyla imzalanan uluslararası anlaşmalar yok sayılıyor" iddiasında bulundu.

Kıbrıslı Türkleri yok oluşa sürüklediğini" savunduğu politikaları eleştiren Eylem, "tüm barış taraftarı örgütleri birlikte hareket etme, Kıbrıs’ta federal çözüm ve barış için mücadele etmeye" çağırdı.