KTOEÖS: Tüm önlemler alınarak çocuklar okula dönmeli

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Eğitim Bakanlığı yetkililerinin 2021-2022 eğitim yılı ile ilgili açıklamalarının her şey yolundaymış, hiçbir sorun yokmuş gibi bir algı oluşturma çabası ile yapıldığını ancak gerçeklerin böyle olmadığını savundu.

Bakanlık yetkililerine çağrıda bulunan sendika, bilimsel verilerden uzaklaşmadan, tüm önlemlerin alınarak çocukların okula dönmesi için gerekenin yapılmasını istedi.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı yazılı açıklama yaparak, Bakanlığı eleştirdi ve bazı hususları halkın bilgisine getirdi.

24 okulda 178 sınıfta öğrenci sayılarının 30’dan fazla olduğunu ve bu sınıflardaki beş binin üzerindeki öğrencinin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin açıkladığı sosyal mesafe dikkate alınmaksızın sınıflarda dip dibe oturtulacağını savunan Elmalı, “normal şartlarda taşımacılık yapılırken % 50 kapasite ile çalışacağı açıklanan otobüsler, öğrenciler taşınırken %100 kapasite ile çalışacak. Taşımacılıkta denetimin kim tarafından ve nasıl yapılacağı henüz ortaya konulmamıştır, hiçbir tedbir alınmamıştır” dedi.

“OKULLARA YENİ EĞİTİM YILI İÇİN BÜTÇE AKTARILMADI”

Okullara yeni eğitim yılına hazırlanmaları için bütçe aktarılmadığını, maske, temizlik ve hijyen malzemesi başta olmak üzere okul ihtiyaçları dikkate alınarak hiçbir malzeme gönderilmediğini savunan Elmalı, okulları yeni eğitim yılına hazırlayacak yönetici kadrolarının da tamamlanmadığını, 10 müdür, 30 müdür muavini eksikliği olduğunu kaydetti.

“ÖĞRETMEN EKSİKLİĞİ HENÜZ TAMAMLANMADI”

Okullardaki 130 öğretmen eksikliğinin henüz tamamlanmadığı bilgisini veren Elmalı, “Okullarımızın yeni eğitim yılına hazırlanması, temizlik ve bakımlarının yapılması için birçok okulumuzda gerekli işgücünü sağlayacak personel ve hademe yoktur. Hizmet alımı şeklinde çalışanlar hala daha göreve başlamamıştır” dedi.

Haziran ayında öğretmen nakilleri çalışılırken, ortaokul ve liselerin haftalık ders saatlerinin 35 saat olarak hesaplandığını, nakillerin bu ihtiyaca göre tamamlandığını kaydeden Elmalı, eğitim yılının başlamasına 3 gün kala okul idarecilerinin bakanlıkta toplantıya çağrılarak, ders saatlerinin artırıldığının duyurulmasını eleştirdi.

Elmalı, şu ifadeleri kullandı:

“Planlamadan yoksun, şova dayalı atılan bu adımlar ile okullar ve okul idareleri çıkmaza sokulmuş, tam bir iş bilmezlikle kaos yaratılmıştır. Okullarda ‘Pandemi kurulları‘ oluşturacaksınız diyerek bütün sorumluluk okul idarelerine yüklenmiş, okul idareleri yalnız bırakılmış, normalde olması gerekeni bile vermeden, hiçbir şekilde okulları desteklemeden, okul ihtiyaçlarını dikkate almadan ‘mış gibi’ salgınla mücadele edeceğinizi duyuruyorsunuz”

Bu habere tepkiniz:



31/08/2021 11:31