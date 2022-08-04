KTOEÖS ve KTÖS yarın 11.30'da Milli Eğitim Bakanlıığı önünde yeniden eylem yapacak

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04/08/2022

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KTOEÖS ve KTÖS yarın 11.30'da Milli Eğitim Bakanlıığı önünde yeniden eylem yapacak

Öğretmen sendikaları Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasi (KTÖS) geçen salı direnişleri sonucu yapılmayan Yüksek Danışma Kurulu toplantısının yarın 13.00'te yapılacağı bilgisi almaları üzerine yarın saat 11.30'dan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı önünde olacaklarını açıkladı.

İki sendikadan yapılan ortak açıklamada, eylemin, dayatmaları ve öğremen haklarının gasbedilmesini kabul etmeyeceklerini tekrardan ortaya koymak için düzenleneceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na eleştiriler yönelten ve Çavuşoğlu'nun sendikalarla istişare yapacağı taahhüdüne rağmen “ben yaparım olur” yaklaşımında ısrar ettiğini savunan sendikalar, “Bilinmelidir ki öğretmene yönelik bu tavrını değiştirmezse, okullarımız eylemlerle açılacaktır. Öğretmenin direnişi belli ki hükümeti korkutmuş, bu nedenle toplumsal muhalefet öğretmen üzerinden susturulmaya, sindirilmeye çalışılmaktadır” ” ifadelerine yer verdi.

04/08/2022 17:32
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TAGS: KTOEÖS ve KTÖS yarın 11.30’da Milli Eğitim Bakanlıığı önünde yeniden eylem yapacak
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