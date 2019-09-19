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KTOEÖS ve KTÖS'ten hükümete eleştiri

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümetin, “çocuklara 40 kişilik sınıf, binlerce öğretmene ve gence işsizlik, hastalara doktorsuz, hemşiresiz, ilaçsız hastane, halka altyapısız trafik” layık görüldüğünü ileri sürerek, buna eylemlerle yanıt vereceklerini açıkladı.

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19/09/2019

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KTOEÖS ve KTÖS'ten hükümete eleştiri

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümetin, “çocuklara 40 kişilik sınıf, binlerce öğretmene ve gence işsizlik, hastalara doktorsuz, hemşiresiz, ilaçsız hastane, halka altyapısız trafik” layık görüldüğünü ileri sürerek, buna eylemlerle yanıt vereceklerini açıkladı.

19/09/2019 16:44

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TAGS: ktös, ktoeös, hükümete eleştiri, haber kıbrıs
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