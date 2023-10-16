KTOEÖS yarın 18 okulda öğleden sonra ders yapmayacak, Gazimağusa’da da eylemde olacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “öğrencilerin güvenliklerinin risk altında olduğu, konteynerlere mahkûm edildiği, hazırlık ve organizasyon yapılmadan tam gün eğitimin dayatıldığı” gerekçeleriyle yarın, 18 okulda öğleden sonra ders yapmayacak. KTOEÖS ayrıca, yarın 14.00’te Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi önünde toplanarak yürüyüş eylemi düzenleyecek.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın grevde olacak okullar duyurularak; veliler, okul aile birlikleri ve Gazimağusa halkı yapılacak eyleme katılarak destek vermeye çağrıldı.

“Öğrencilerimizin aç kaldığı, güvenliklerinin risk altında olduğu, konteynerlere mahkûm edildiği, hazırlık, organizasyon yapmadan ‘tam gün’ diyerek kamuoyunun yanıltıldığı dayatmaya ve dönüştürmeye karşı boyun eğmeyecek mücadeleye devam edeceğiz. Yarın saat 14.00’te Namık Kemal Lisesi önünde toplanıp yürüyüş eylemi gerçekleştireceğiz” denilen açıklamada, yürüyüş eylemine katılacak okullar “Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, Çanakkale Ortaokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Gazimağusa Meslek Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi” olarak açıklandı.

Açıklamaya göre, yarın öğleden sonra eylemde olacak okullar ise şunlar:

“Lefkoşa Türk Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu, Demokrasi Ortaokulu, Bayraktar Ortaokulu, Esin Leman Lisesi, Meral Vedat Ertüngü Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, Çanakkale Ortaokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Gazimağusa Meslek Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Anafartalar Lisesi, Esentepe Ortaokulu, Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi.”