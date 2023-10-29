KTOEÖS, yarın Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde basın açıklaması yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), deprem riski olan okullarda tadilat yapılmamasını, okulların konteynerlere taşınmasını ve organizasyon yapılmadan tam gün eğitime geçilmesini protesto etmek için yarın Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde eylem ve basın açıklaması yapacak.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, basın açıklamasının saat 10.00’da gerçekleştirileceğini kamuoyuyla paylaştı.

Selma Eylem, yarın öğleden sonra ise, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, İrsen Küçük Ortaokulu, Meral Vedat Ertüngü Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Anafartalar Lisesi, Esentepe Ortaokulu ve Şehit Turgut Ortaokulu’nda eylem yapılacağını kaydetti.

Selma Eylem, KTOEÖS’ün 2 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te ise yürüyüş ve miting yapacağını duyurdu.