KTOEÖS, yarın Lapta Yavuzlar Lisesi’nde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yarın saat 10.00’da Lapta Yavuzlar Lisesi’nde eylem yapacak.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “kalabalık sınıflar, çözümsüz bırakılan yabancı öğrencilerin durumu ve okulların konteynerlerle doldurulup öğrenci ve öğretmenlere nefes alacak, dinlenecek alan bırakılmaması” nedeniyle yarın saat 10.00’da Lapta Yavuzlar Lisesi’nde eylem yapacaklarını duyurdu.

Okulda saat 10:15’te basın açıklaması yapılacağı da belirtildi.