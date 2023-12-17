KTOEÖS yarın ve Salı günü öğleden sonra ders yapmama eylemi yapacak
17/12/2023
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yarın ve Salı günü öğleden sonra ders yapmama eylemine devam edeceklerini açıkladı.
Eylem açıklamasında, yarın eylemde olacak okulları şöyle sıraladı:
“Lapta Yavuzlar Lisesi, Polatpaşa Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi”
Eylem Salı günü saat 14.00’te Lapta Yavuzlar Lisesi’nde eylem ve basın açıklaması yapılacağını da belirtti.