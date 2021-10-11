KTOEÖS: Yaşananlara sessiz kalmak topluma ihanet etmek değil mi?

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bir basın emekçisinin ortaya koyduğu siyasi görüşleri nedeniyle, garantör devlet sıfatını taşıyan Türkiye’ye sokulmaması ve sınır dışı edilmesinin demokrasi ve ifade özgürlüğü ile örtüşmediğini savundu.

KTOEÖS Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Elmalı, yazılı açıklamasında yapılanların Kıbrıs Türk toplumunun tamamına yönelik bir hakaret olduğunu ileri sürdü.

Elmalı, Ali Bizden ve Ahmet An’dan sonra Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in de “güvenlik gerekçesiyle” Türkiye’ye alınmamasını eleştirdi ve “Kıbrıs’ta yaşama ve var olma kavgası veren Kıbrıslı Türklere yapılmak istenen nedir? Bu baskı, tehdit ve korkutma politikaları anlaşılamaz, açıklanamaz ve kabul edilemezdir” dedi.

Elmalı, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı başta olmak üzere, tüm devlet erkanına ise “Yaşananlara sessiz kalmak topluma ihanet etmek değil mi?” sorusunu yöneltti.

Bu habere tepkiniz:



11/10/2021 16:06