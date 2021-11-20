KTOEÖS Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları belirlendi
20/11/2021
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasi (KTOEÖS) yönetim, denetleme ve disiplin kurullari belirlendi.
Sendika tarafından yapılan açıklamada “13 Kasım ‘da 53. Olağanüstü Genel Kurulumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleşen genel kurulumuz, sendikamızın üyeleri ile ve hep birlikte güçlü olduğumuzu bir kez daha ortaya koymuştur. Dayanışma içerisinde ve “bir arada” olmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçtiğimizin, farklılıklarımızın zenginliklerimiz olduğunun farkında ve bilincindeyiz. Örgütlü mücadelemizde bağımsız ve demokratik sendikacılık ilkesinden taviz vermeden sorunları çözmek için mücadeleyi devam ettireceğimizi belirtiriz.” Denildi.
Açıklamada ayrıca, “Ülkemizdeki toplumsal varoluş mücadelesinde her zaman büyük bir güç olan sendikamız, yeni dönemde de demokrasi, hukuk, ve adaletin takipçisi olacaktır. Eğitimdeki paydaşlardan biri olarak kamusal eğitimin daha nitelikli bir duruma gelmesi için her türlü katkıyı, çözüm önerilerini ortaya koyacağımızı, öğretmenlerimizin statü ve saygınlığını yeniden yükseltmek için örgütlü mücadeleyi sürdüreceğimizi vurgularız” ifadelerine yer verildi.
19 Kasım 2021 tarihinde toplanan yönetim, disiplin ve denetleme kurullarındaki görev dağılımlarının iseşu şekilde gerçekleştiği bildirildi:
KTOEÖS Yönetim – Yürütme Kurulu.
Ozan Elmalı (Başkan)
İbrahim Ermihan (Genel Sekreter)
Güneyli (Mali Sekreter)
Duygu Geylan (Örgütlenme Sekreteri)
Ali Yaman Işık (Eğitim Sekreteri)
Aliye Bozdağ
Ahmet Billuroğlu
Ahmet Karaoğulları
Aziz Selengin
Cumali Avcı
Çağrı Arslan
Fatoş Muhtaroğlu
Fikret Civisilli
Halil Alkım
Hasan Hüral
Hasan Soyer
Kemal Değirmencioğlu
Ömer Akkanat
Selma Eylem
Tahir Gökçebel
Ümitcan Yaşamsal
Disiplin Kurulu
Ziya Tüzel (Başkan)
Ahmet Özyaşar
Aylin Alibaş Argen
Buğçe Dikmenay Özer
Mahmut Kiracıoğlu
Denetleme Kurulu
Özge Tahiroğlu (Başkan)
Mine Gülhan Akad
Musa Karabudaklı