KTOEÖS YSK puan listesinin yayımlanmama nedeninin açıklanmasını istedi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), üniversite tercihi ve programının belirlenmesinde belirleyici olan Yükseköğretim Kurumları (YSK) sınav sonuçlarında öğrencilerin aldığı puan sıralaması listesinin neden açıklanmadığı konusunda açıklama yapılmasını istedi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ye girip kazanan öğrencilerimizin aldıkları puanı içeren sıralama listesini bu yıl açıklamamıştır. Öğrencilerimiz, aldıkları puanı bilmeden bugün başvuru için son gün olan tercihleri varsayım üzerine yapmak zorunda bırakılmıştır. Bu puanların hiçbir sene açıklanmadığını bizlere iddia eden Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Müdürü, kontenjanlara başvuru konusunu ise cevapsız bırakmıştır.”

Sıralama listesinin yayımlanmama nedeninin açıklanması çağrısında bulunan Eylem, listenin açıklanmamasının kontenjanlarda torpil yapılacağı şüphesini de arttırdığını belirtti.

A Level alan öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere başvurabileceği açıklamasının yapıldığını belirten Eylem, Güney Kıbrıs’ta A Level alan öğrencilerin de Türkiye’deki üniversitelere başvurma hakkının olup olmadığının açıklanmasını istedi.