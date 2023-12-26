KTOEÖS’ten Eğitim Bakanı’na 'okulların gerçek ihtiyaçlarıyla ilgilenilmesi' çağrısı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okulların yaşadığı sorunları sıralayarak, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na seslendi; “okulların gerçek ihtiyaçlarıyla ilgilenilmesi” çağrısında bulundu.

KTOEÖS, tüm bu sorunların çözümü için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

“Öğleden sonra ders yapmama eylemine” devam ettikleri Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda basın açıklamasında bulunan KTOEÖS yetkilileri, “Bizler, tam gün dayatmasına ve öğretmenlere saldırıya mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Sendika yetkilileri, eğitimdeki sorunların yer aldığını ifade ettikleri “Eğitim Torbası” ve Bakan Çavuşoğlu’nun gündemini oluşturan konuların yer aldığını ifade ettikleri “Nazım’ın Torbası” isimlerini taşıyan iki torbayı paylaşarak, torbalar içerisinde yer alan konuların farklılıklarına dikkat çekti.

- “Eğitim Bakanı, eğitimle ve eğitim sorunlarıyla ilgilenmesi gerekir”

Açıklamada, ilk olarak “Eğitim Torbası”nı açarak, içindekilerini paylaşan Sendika yetkilileri, eğitimdeki sorunları, “Aç öğrenciler, güvenlik riski olan okullar, eksik kadrolar, Bakanlar Kurulu kararı ile sınıf geçme, gerici müfredat, bütçesiz okullar, kalabalık sınıflar, dayanıksız okul binaları” olarak sıraladı.

Ardından açılan Bakan’ın gündemindeki konuları içerdiği öne sürülen torbada ise, konular, “öğretmene saldırılar, yolsuzluk, öğretmen izinleri de dahil yasa tanımazlık, ‘cinler-periler’ gibi kitaplarda yer alan soyut kavramlar, ihalelerde rüşvet, torpil, ‘sendika ve öğretmene saldırı amaçlı kullanılan, eğitimle ilgili olmayan’ tam gün eğitim” olarak listelendi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, okullarda yaşanan yüzlerce sorunun ortada olduğunu kaydederek, Eğitim Bakanı’nın bu sorunlarla ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

Eylem, “Bizler, tam gün dayatmasına ve öğretmenlere saldırıya mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm bu sorunların çözümü için birlikte çalışmaya hazırız. Niyeti varsa. Yoksa ne yapması gerektiği bellidir” ifadelerini kullandı.

KTOEÖS, bugün öğleden sonra Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Çanakkale Ortaokulu ve Mehmetçik Ortaokulu’nda greve devam ediyor.