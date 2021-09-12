KTOEÖS’ten, Eğitim Bakanlığı’na çağrı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTÖEÖS), Eğitim Bakanlığı’nın almış olduğu “Seyreltilmiş Eğitim Modeli” kararının tekrar gözden geçirilmesi ve daha önce Sendika tarafından ortaya koyulan “çift tedrisat” uygulamasına geçilmesi çağrısında bulundu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Çift tedrisat uygulamasına geçilerek, öğrencilerimizin okula 5 gün gelmesi sağlanmalı, eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden ödün verilmemelidir. 178 sınıfımızda öğrenci sayısı 30’un üzerindedir. Öğrencilerimizin sınıflarda bu yüksek sayılarla bulunması, sosyal mesafenin korunmasını mümkün kılmayacak ve bulaş riskini artıracaktır” ifadelerine yer verildi.

Çift tedrisat uygulaması için ihtiyaç duyulan öğretmen alımı için yıllık 12 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğu ancak çocukların fırsat eşitliği temelinde, sağlıklı ve güvenli okullarda yüz yüze eğitim alması için “Bütçe yoktur” bahanesi arkasına sığınılmaması gerektiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“20-21 yıllarında KKTC dış temsilcilikleri için 132 milyon TL, 20-21 yıllarında siyasi partilere 34 milyon TL, Din İşleri Dairesi’ne 44 milyon TL, dernek ve birliklere 58 milyon TL, sabit görüntülü radarlar için 12 milyon TL, külliye ve saray yapımı için 14 milyon TL ayrılmıştır. 20-21 Eğitim yılı için Eğitim Bakanlığı bütçesinden taşımacılık için 89 milyon TL ayrılmış ve bu meblağın neredeyse yarısı kullanılmamıştır.”

Açıklamada yetkililere seslenilerek, “Okulları açmış olmak için mi açıyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

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12/09/2021 13:42