KTOEÖS'ten Eğitim ve Maliye Bakanlığı Önünde Eylem

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı

Sendika, bu sabah saat 09.30’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı. Eylemde hükümet istifaya da davet edildi.

ELMALI

Sendika Başkanı Ozan Elmalı burada yaptığı açıklamada, ülkedeki karanlığın her geçen gün daha da büyüdüğünü, hükümetin "Anayasa’yı da tanımayarak aldığı kararların hayretle izlendiğini" savundu.

Elmalı geçtiğimiz hafta eğitimdeki sorunların çözümüne ilişkin sordukları 17 soruyu azaltıp daha kolay anlaşılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenleyerek 4 soruya indirdiklerini ve bugünkü eyleme geldiklerini söyledi.

Hükümetin, okullarla eğitimle ve öğretmenle ilgili herhangi bir gailesi olmadığını ileri süren Elmalı, sorunlar yumağı olan eğitim yerine hükümet edenlerin koltuk kavgaları ve ince hesaplarla uğraştıklarını savundu.

“Var olan sorunların üzerine yeni sorunlar ekliyorsunuz…Bu işi yapamıyorsanız, gideceksiniz” diyen Elmalı, hükümeti toplum, eğitim ve öğretmen faydasına hiçbir icraat yapmamakla eleştirdi ve istifaya davet etti.

4 SORU

KTOEÖS’ün Bakanlık önünde Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na sorduğu sorular şöyle:

“1) Bakanlıktaki hangi daire müdürleri yakın akrabalarına geçici öğretmenlik sağlıyor?

2) Geçici öğretmenliğe alınarak kadrolama hakkı kazanan yandaşlar kimlerdir?

3) Gaziantap’te okuyan kaç öğrencimiz var? Buraya atanan ataşeye kaç Euro maaş ödeniyor?

4)Bakanlıkta Elçilik tarafından görevlendirilen şahısların tam olarak misyonu nedir?”

Elmalı, liyakate bağlı istihdam, yükselme ve atama, eğitim sürecinin öğretmenle birlikte planlanarak yürütülmesini istediklerini kaydederek, sorulan sorulara Bakan, müsteşar veya bakanlık bürokratlarından yanıt beklediklerini yineledi.

KTOEÖS Eğitim Bakanlığı’nın ardından eylemini, Maliye Bakanlığı önüne taşıdı.

KTOEÖS Maliye Bakanlığı önünde eylem yaparak hükümeti istifaya çağırdı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün Maliye Bakanlığı önünde eylem yaparak, hükümeti istifaya çağırdı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde düzenlenen eylem ve basın açıklamasının ardından sendika üyeleri Maliye Bakanlığına yürüdü.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, burada yaptığı konuşmada, alım gücünün giderek düştüğü ve hayatın zorlaştığı bugünlerde vatandaşın alım gücünü koruyamayan hükümeti istifaya çağırdı.

“Siz Teslim Oldunuz Biz olmayacağız” ve "Hırsız Var” yazılı pankartların taşındığı eylemde “Hükümet istifa” sloganları atıldı.

-“Hayat daha da zor hale geliyor”

Ozan Elmalı, hayat pahalılığının alım gücünün korunmasıyla ilgili olduğunu dile getirerek, hükümetinin görevinin alım gücünü korumak olduğunu belirtti. Elmalı, hayat pahalılığı oranı yüzde 56.76 olarak açıklanırken, asgari ücretin bu oranın altında tutulduğunu söyledi.

Elmalı, katıldıkları Asgari Ücreti Saptama Komisyonu toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işveren temsilcisinin asgari ücrete hayat pahalılığını yansıtmamak için organize olduğunu gördüklerini savundu.

“Hayat yaşanmaz hale geliyor” diyen Elmalı, asgari ücretlinin, “Göç Yasası"ndan işe girenler için hayatın daha da zor hale geldiğini belirtti.

-“Alım gücü yoksulluk sınırının altında”

Ozan Elmalı, yoksulluk sınırı altında olan alım gücünün daha da düştüğünü, halkın temel gıdalara ulaşamaz hale geldiğini ve hükümetin bunu görmesi gerektiğini kaydetti.

Hükümetin tüm bunlara karşın hayat pahalılığını yüzde 15’in altında vermeyi hesapladığını dile getiren Elmalı, maaşlardan yapılmak istenen kesintiyi eleştirdi.

Bakanlar Kurulu’nun gece yarısı aniden Anayasa’ya aykırı olmasına karşın maaşlarda kesintiye ilişkin kararname çıkardığını söyleyen Elmalı, sendikaların ara emri için dün mahkemeye başvurduğunu anımsattı.

Müşavirler yaratılmaya ve atamalar yapılmaya devam edildiğini belirterek, yeni temsilcilikler atandığını ve üst limitlerden daha az maaş kesintisinin gündemde olduğunu söyleyen Elmalı, “kaynak yoktur” bahanesinin arkasına saklanıldığını savundu.

-Hükümete beş soru

Elmalı, kaynak olmadığını söyleyen hükümete beş soru yöneltti:

“Kaynak yoksa, Kalkınma Bankası’ndan yandaşlara dağıttığınız 750 milyon TL’yi neden geri almıyorsunuz? İhalesiz akaryakıt alımı için ödenen 80 milyon TL’nin hesabını kim verecek? Kaynak yoksa dış temsilcilikler için yıllık 96 milyon TL nasıl harcanıyor? Zengin bir devlet değilsek evde oturan müşavirlere 45 milyon TL nasıl ödeniyor? Ultra zenginlerden toplayamadığınız vergilerin bedelini neden halk ödüyor”

Elmalı, bu tedbirlerin alınmasıyla elde edilen kaynağın yaklaşık iki milyon TL’ye denk geleceğini söyleyerek, hükümete istifa çağrısında bulundu.

Haber: Raif Uzkan - Gözde Süreç Sarı

Foto: Erol Uysal

TAK

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26/07/2022 12:23