KTOEÖS'ten elektrik zammına eleştiri

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03/03/2022

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KTOEÖS'ten elektrik zammına eleştiri

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), elektrik ücretlerine yapılan zammı eleştirdi. 

Sendika Başkanı Ozan Elmalı, yeni elektrik tarifesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada yeni tarifenin yaratacağı yıkımın, özellikle asgari ücretle çalışan, dar gelirli vatandaşlar üzerinde büyük bir kambur oluşturacağını belirtti.

Yeni tarifenin “yaratılacak yıkımı öngörmeyen bir anlayış” ile belirlendiğini savunan Elmalı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için atılması gereken adımların yıllarca ötelendiğini, kurumun alacaklarının alınmadığını savundu. Elmalı, düşük gelirlilerin yararlandığı 3 zamanlı tarifenin geri getirilmesi çağrısında bulundu. 

Vatandaşın alım gücünün gün geçtikçe azaldığını belirten Elmalı, “Buna bir de elektrik zammının eklenmesi halkı daha fazla çaresizlik ve yoksulluğa sürüklemiştir” dedi. 

03/03/2022 15:20
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TAGS: KTOEÖS, elektrik zammı, haber, kktc
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