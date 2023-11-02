KTOEÖS’ün eylemi Salı gününe ertelendi

KTOEÖS, bugün düzenleyeceği mitingin, Edebiyat Öğretmeni Derya Karslı Kılıçoğlu’nun vefatı nedeniyle 7 Kasım’a erteledi

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02/11/2023

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KTOEÖS’ün eylemi Salı gününe ertelendi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bugün Meclis ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde düzenleyeceği mitingin, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğretmenlerinden Derya Karslı Kılıçoğlu’nun vefatı nedeniyle 7 Kasım Salı gününe ertelendiğini açıkladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, “Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğretmen arkadaşımız, meslektaşımız Derya Karslı Kılıçoğlu’nun geçirdiği kalp krizi sebebiyle ani vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu sebepten dolayı bugünkü eylemimizi 7 Kasım 2023 Salı günü saat 14.00’e erteliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” denildi.

 

02/11/2023 14:08
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TAGS: KTOEÖS’ün eylemi Salı gününe ertelendi
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