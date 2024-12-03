KTÖS, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, yetkilileri daha çağdaş, kapsayıcı ve çözüm odaklı politikalar geliştirmeye davet etti.

Atanmayı bekleyen 19 özel eğitim öğretmeninin bir an önce atanması ve özel gereksinimli bireylerin eğitimi için yeterli öğretmen kadrosu sağlanması gerektiğini belirten Gelener, eğitimde eşitlik ve erişim hakkını savunduklarını vurgulayarak, özel gereksinimli bireylerin kaliteli eğitime ulaşmasını engelleyen sorunlara değindi.

-“ Eğitimdeki eksiklikler geçici çözümlerle değil, kapsamlı politikalarla giderilebilir”

Eğitimdeki eksikliklerin geçici çözümlerle değil, kapsamlı politikalarla giderilebileceğini belirten Gelener, özel gereksinimli bireylerin eğitim hakkı anayasal bir zorunluluk olduğu kadar, toplumsal sorumluluğun da bir parçası olduğunu ancak ülkede bu hakkın hayata geçirilmesi önünde yapısal sorunlar bulunduğunu söyledi.

“Özel eğitim alanındaki öğretmen eksikliği, altyapı sorunları ve uzman personel ihtiyacı, özel gereksinimli bireylerin eğitime tam erişimini mümkün kılmamaktadır” diyen Gelener, açıklamasında KTÖS’ün taleplerine yer verdi.

Atanmayı bekleyen 19 özel eğitim öğretmeninin bir an önce atanması, özel gereksinimli bireylerin eğitimi için yeterli öğretmen kadrosu sağlanması gerektiğini belirten Gelener, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde okul altyapılarının çağdaşlaşması ve bu kapsamda erişilebilirlik standartlarının yükseltilmesi, teknoloji ve materyal eksikliklerinin giderilmesi ihtiyacı bulunduğunu kaydetti.

İlkokullarda özel gereksinimli bireyler için açılan kaynak sınıf sayılarının artırılması, bireysel öğrenme programlarının uygulanmasına imkan tanıyacak ortamlar yaratılması gerektiğini dile getiren Gelener, şöyle devam etti:

“Özel eğitim alanı sadece öğretmenlerle sınırlı değildir. Okullarda özel eğitim alanında psikolog, fizyoterapist, rehberlik uzmanı ve destek personeli gibi kadroların artırılması için adımlar atılmalıdır.

Özel gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nın bağlı tüzükleri yapılarak ilgili yasanın işlerlik kazanması gerekmektedir.

Eğitim sistemi, bireylerin sadece bilgi almasını değil, aynı zamanda farklılıkları anlamalarını ve kabullenmelerini sağlar. Toplumun tüm bireylerini kapsayan bir eğitim anlayışı geliştirmek, yalnızca özel gereksinimli bireyler için değil, tüm toplum için daha adil ve eşit bir gelecek inşa etmenin ilk adımıdır.”

Gelener, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü bir farkındalık, dayanışma ve harekete geçme günü olarak kutladıklarını belirterek, yetkilileri daha çağdaş, kapsayıcı ve çözüm odaklı politikalar geliştirmeye davet etti.