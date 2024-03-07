KTÖS 5. Satranç Şöleni 18 Mart'ta AÖA'da...

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07/03/2024

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KTÖS 5. Satranç Şöleni 18 Mart'ta AÖA'da...

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) 5. KTÖS Satranç Şöleni’nin ilkokulların katkılarıyla 18 Mart’ta yapılacağını bildirdi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener satrancın eğitim sistemi içerisinde uygulamalı olarak kesintisiz yer alması gerektiğini belirtti.

Satrancın çocukların erken yaşlarından itibaren zihinsel, düşünsel, bilişsel ve duygusal gelişimlerinde olumlu yönde etki ettiği belirten Gelener, satrancın, odaklanma ve konsantrasyonu artırdığı, sabırlı olma ve düşünceli olmayı sağladığı, öğrenciyi daha iyi davranışlar sergilemeye teşvik ettiği ve çocuğun özgüvenini geliştirdiğinin bilimsel bir gerçek olduğunu ifade etti.

Gelener, yazılı açıklamasında, satrancın eğitim sistemi içerisindeki yerinin güçlendirilmesi adına, 18 Mart Pazartesi günü Atatürk Öğretmen Akademisi’nde ilkokulların katkı koyacağı 5. KTÖS Satranç Şölenini düzenleyeceklerini kaydetti.
Kayıt için +905338643160 numaralı WhatsApp numarasına öğretmen adı, öğrenci adı ve okul adı yazılarak başvuru yapılabilecek. Son kayıt tarihi 11 Mart Pazartesi olarak açıklandı.

07/03/2024 15:21
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TAGS: haber, kıbrıs
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