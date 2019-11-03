KTÖS, 6 Kasım’da Hamitköy İlkokulu’nda eylem yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), eğitim ve sağlık hakkı yanında okullardaki öğretmen eksikliğini ön plana çıkarmak amacıyla Hamitköy İlkokulu’nda basın toplantısı ve eylem düzenleyeceğini bildirdi.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, eylem 6 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de...

KTÖS; eylemin; kontrolsüz nüfus artışı ve kalabalık okul anlayışını protesto etmek, altyapı, teknolojik gelişim ve kadro ihtiyaçlarını dile getirmek, “eğitim ve sağlık” hakkı yanında Hamitköy İlkokulu özelinde yaşanan öğretmen eksikliğini öne çıkarmak adına yapılacağını kaydetti.

KTÖS, “Bu süre zarfında Eğitim Bakanlığı’ndan beklentimiz, Çarşamba gününe kadar Hamitköy İlkokulu ve diğer ihtiyaçlı okulların sorunlarını aciliyetle çözmesi ve devlet eli ile yarattıkları fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmasıdır” dedi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş konuyla ilgili yazılı açıklamasında, son üç yıldır Girne, Gönyeli ve Mağusa’da gözle görülür öğrenci nüfusu artışından dolayı okulların kapasitelerini aştığını ve bu sıkıntının aşılmasının tek çözümünün yeni okullar inşa etmek olduğunu kaydetti.

Maviş, öğrencilerin kontrolsüz nüfus artışından dolayı artış gösterdiğini, bu kontrolsüz nüfusun artışı ile sınıf içindeki oryantasyon, özel eğitim ve rehberlik servislerinin yoksunluğunun da daha çok hissedilir olduğunu ifade ederek, özetle şunları kaydetti:

“Okul-Aile sözleşmesine, aile eğitimlerine ihtiyaç had safhadadır. Tüm bunların eksiklik olduğunu bakanlığın kabul etmesi yetmez, artık icraat ve çözüm bulmak istiyoruz.

Bu ülkeye gelen, bu ülkede doğan her çocuğun kesintisiz, eşitlikçi ve erişilebilir bir eğitim alması hakkıdır. Eğitimin ekonomisi kurgulanırken eğitim hakkı dikkate alınarak, işverenlere ödemesi gereken % 5 eğitim ve sağlık vergisi yasal hale getirilmelidir. Aksi taktirde aynı bütçe ile artan nüfusa eğitim hizmeti götürme anlayışı başka bir fırsat eşitsizliği doğuracaktır. Hükümet öğretmen ataması, okulların alt yapı, teknolojik gelişimi için bütçe ayırmamaktadır.

Tüm bunlarla birlikte müdür ve müdür muavini atamalarından dolayı boşalan öğretmen kadroları 50 gündür bürokratik nedenlerden dolayı doldurulmamıştır. Hantal bürokratik işleyişin cezasını çocuklarımız çekmemelidir.

Sendikamız, sabır ve özveri ile okulların kadro ve diğer ihtiyaçlarının çözülmesi için eğitim adına çalışırken, bu sabrın bir sonu olacağını yetkililere belirtmişti.”

03/11/2019 11:33