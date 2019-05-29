KTÖS, 9 Eylül İlkokulu’nda eylem yaptı

KTÖS, öğretmenlere yönelik tehdit, baskı ve polise şikayetlerin artığı gerekçesiyle 9 Eylül İlkokulu’nda eylem yaptı.

Eylemde, okullarda öğrenci sayısının artması ve sınıf sayılarının kalabalık olmasının sorunun çıkış sebepleri arasında yer aldığı kaydedildi.

9 Eylül İlkokulu müdür ve öğretmenleri Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileriyle birlikte okul önünde bir basın bildirisi okudu.

Okulun devlet okulları arasında hem eğitim, hem de sosyal aktiviteler yönünden en başarılı okul olduğuna dikkat çekilen bildiride, sınıfların kalabalık olmasının hem eğitim hem de öğretmen ve öğrenciler yönünden sıkıntı yarattığı belirtildi.

Bildiride “Metrekare olarak küçük olan sınıflarımızın kapasite olarak çok dolu olması, hem öğrencileri hem de öğretmenleri derslerin verimliliği açısından etkiliyor. Kalabalık sınıflarda disiplin kurmak ve verimli bir ders yapmak için öğretmenler oldukça fazla emek harcıyorlar. Takdir edersiniz ki tüm bilgileri öğrencilere en iyi şekilde öğretebilmek, geri dönüşleri almak, donanımlı kılmak, sınıf içi disiplin, motivasyon, olaylara anında müdahale ile gerçekleşir. Gelinen son aşamada bazı velilerimiz tamamen bir önyargı ile sınıf içinde veya okulda meydana gelen bazı olayları öğretmenin çocuğa şiddet uygulaması şeklinde algılayarak maalesef öfkelerine de hakim olamayarak geri dönülmez davranışlar içine girmişlerdir. “ denildi.

Velilerin rahatsız oldukları konularda polis, bakanlık ve gazeteler yerine okul yönetimi ve öğretmenlerle konuşmaları gerektiği de vurgulanan bildiride, farklı davranış içinde olan velilere sağduyu çağrısı yapıldı.

BRTK