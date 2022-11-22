KTÖS Arabahmet İlkokulu önünde basın açıklaması yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın 10.00’da Arabahmet İlkokulu önünde basın açıklaması yapacak.

Konuyla ilgili KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada okullarda ve eğitimde kaos yaşandığı öne sürüldü, “Okullarımızda görev yapan çalışanlara yasal hakları olan toplu iş sözleşmesini imzalatmamak uğruna ilköğretimde içerisinde özel eğitim okullarının da bulunduğu 44 okulda, 11 bin 604 öğrenci, 962 öğretmen ve okul yöneticisinin sağlığı tehlikeye atılmaktadır” denildi.

“Okullarımızda tifo, basilli dizanteri, amipli dizanteri, kolera, hepatit A ve mikrobik ishaller gibi hastalıklara Eğitim Bakanlığı eliyle davetiye çıkarılmaktadır” şeklinde süren açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da eleştirildi.

KTÖS’ün okul aile birlikleri ile birlikte yarından itibaren grev de dahil her türlü eylem hakkını kullanacağı ifade edilen açıklamada, bu bağlamda da yarın sabah 10.00’da Arabahmet İlkokulu önünde basın açıklaması yapılacağı kaydedildi

Açıklamada, okullarda yaşanan kaosun sorumlusu olarak gösterilen Milli Eğitim Bakanı yine istifaya davet edildi.

Bu habere tepkiniz:



22/11/2022 16:49