KTÖS Arabahmet İlkokulu önünde basın açıklaması yapacak

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın 10.00’da Arabahmet İlkokulu önünde basın açıklaması yapacak.

ads ads ads ads
22/11/2022

ads
KTÖS Arabahmet İlkokulu önünde basın açıklaması yapacak

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın 10.00’da Arabahmet İlkokulu önünde basın açıklaması yapacak.

Konuyla ilgili KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada okullarda ve eğitimde  kaos yaşandığı öne sürüldü, “Okullarımızda görev yapan çalışanlara yasal hakları olan toplu iş sözleşmesini imzalatmamak uğruna ilköğretimde içerisinde özel eğitim okullarının da bulunduğu 44 okulda, 11 bin 604 öğrenci, 962 öğretmen ve okul yöneticisinin sağlığı tehlikeye atılmaktadır” denildi.

“Okullarımızda tifo, basilli dizanteri, amipli dizanteri, kolera, hepatit A ve mikrobik ishaller gibi hastalıklara Eğitim Bakanlığı eliyle davetiye çıkarılmaktadır” şeklinde süren açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da eleştirildi.

KTÖS’ün okul aile birlikleri ile birlikte yarından itibaren grev de dahil her türlü eylem hakkını kullanacağı ifade edilen açıklamada, bu bağlamda da yarın sabah 10.00’da Arabahmet İlkokulu önünde basın açıklaması yapılacağı kaydedildi

Açıklamada, okullarda yaşanan kaosun sorumlusu olarak gösterilen  Milli  Eğitim Bakanı yine  istifaya davet edildi.

22/11/2022 16:49
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: KTÖS, Arabahmet İlkokulu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.