KTÖS: “Barış ve çözüm için çabalarımıza devam edeceğiz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs müzakerelerinde yıllardır süren belirsizlik ve hayal kırıklıklarına rağmen adanın her iki tarafında barışa ve çözüme olan inancı kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Yakın zamanda gerçekleştirilecek 5+1 konferansı ve liderler arasındaki görüşmelerin, yeni bir ivme yakalanması açısından kıymetli olduğuna işaret eden Maviş, “Çözüm ve federasyon temelinde bir anlaşma, yalnızca geçmişin acılarını telafi etmekle kalmayacak, aynı zamanda ortak bir geleceği inşa etme yolunda bize güçlü bir başlangıç sunacaktır” dedi.

Burak Maviş bugün yaptığı yazılı açıklamada, müzakere süreçlerinin anlamlı sonuçlara ulaşabilmesi için somut ve kararlı adımlar gerektiğini belirterek, adadaki bölünmüşlüğü pekiştiren sınırların, koşulsuz bir şekilde daha fazla geçiş kapıları açılmasıyla aşılabileceğine inanç belirtti.

Maviş, toplumların daha fazla etkileşim kurmasına olanak tanımanın ortak bir anlayışın oluşmasında kilit bir rol oynayacağını savundu.

Burak Maviş, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler kararlarına dayalı, siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümü, Kıbrıs’ta kalıcı barışın ve istikrarın yegâne yoludur. Barışın ve çözümün aynı zamanda gençlerimiz için daha güçlü bir gelecek anlamına geldiğini unutmamalıyız. Çözüm, uluslararası hukukun parçası olmayı ve Avrupa Birliği ile bütünleşmiş bir ada gerçeğini beraberinde getirecektir. Kıbrıs’ın geleceği, bölünmüşlük yerine birlikten doğacak güçte yatıyor. Bizler, toplumumuzu bu inanç doğrultusunda birleştirmeye devam edecek, barış ve çözüm için atılacak her adımda elimizi taşın altına koymaya hazır olacağız.”