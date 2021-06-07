KTÖS: Bilişim suçları yasası, devlet eliyle ‘silah’ olarak kullanılıyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Bilişim Suçları Yasası’nı kişisel bilgilerin paylaşımını suç olarak nitelendirdiği gerekçesiyle eleştirerek, yasanın devlet eliyle “silah” olarak kullanıldığını savundu.

KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Erdoğan Emiroğulları tarafından yapılan yazılı açıklamada, 29 Haziran 2020’de Meclis’ten geçerek yürürlüğe giren Bilişim Suçları Yasası’nın, KKTC yasalarının keyfi, siyasi ve yanlı yürütüldüğünü gösterdiği iddia edildi.

Emiroğulları açıklamasında, “Ülkemizde birçok yasa dışı suç ve suç örgütünün kayıtları örtbas edilirken, ‘Love Erdoğan’ panolarının karalandığı iddiaları üzerine Sol Hareket mensubu kişilerin telefonlarına el konulmuş ve üzerinden hayli zaman geçmesine rağmen geri verilmemiştir. Son olarak Yeni Bakış Gazetesi’nde devlet eli ile vatandaşlık alma pazarlığının ses kayıtlarının, suçluların ifşa edilmesi maksadı ile paylaşılmasından ötürü, basın çalışanları 6 yıl hapislik istemi ile yargılanması gündemdedir” ifadelerine yer verdi.

Tüm dünyada yasaların devletleri ileriye taşıyan, suçluluk oranını azaltan, daha güvenli ortam sağlayan hükmü varken, KKTC’de keyfi, siyasi, ve yanlı yürütüldüğünü savunan Emiroğlulları, bunun kaos sebebi olduğunu kaydetti.

Emiroğulları, yozlaşmış yapı ile mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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07/06/2021 14:08