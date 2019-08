KTÖS: Ders zili sorunlu çalacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, okulların açılmasına bir aydan az bir zaman kaldığını hatırlatarak, hükümete ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na, eğitim hakkına odaklanarak bir an önce eksiklikleri tamamlaması çağrısında bulundu.

Maviş, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın, eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, okulların kapasitelerinin artırılması ve nitelikli, eşit bir eğitim sistemi oluşturulması için gerek basın yoluyla, gerekse bakanla iki defa toplantı yaparak, alternatif önerilerini ve okulların karşı karşıya olduğu sorunları dile getirdiğini anımsattı.

Yazılı açıklama yapan Maviş, Eğitim Bakanlığı ve hükümet yetkililerinin ise eğitimin geliştirilmesine odaklanmak yerine, İlahiyat Koleji’nin kurumsallaşması adına Türkiye ile eğitim zaptı imzaladığını söyledi.

Maviş, şöyle devam etti:

“Toplumsal hakları geri götürmek, toplumu fakirleştirmek, toplumu gericileştirmek, kurumları peşkeş çekmek için yok oluş paketi imzalamış, ifade özgürlüğünü sınırlamak adına sanata sansür anlayışı ile zamanını meşgul etmiştir. Ayrıca, UBP-HP Hükümeti bir yandan tasarruf yalanı ile toplumla alay ederken, diğer yandan da yüksek maaşla danışmanlar ve yeni müşavir adayları atayarak kamusal kaynakları har vurup harman savurmaya devam etmektedir”

“ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ VE ALTYAPI EKSİKLİĞİ YAŞANACAK”

Maviş açıklamasında sendikanın önerileri ve değerlendirmelerine de yer verdi.

KTÖS’ün, 12 Temmuz’da öğretmen nakillerini imzalamasına rağmen, öğretmen sınavlarının 14-15 Eylül’de yapılacak olacak olmasının hem kadrolu hem de geçici öğretmen atamalarını geciktireceğini belirten Maviş, 16 Eylül günü birçok okulun eksik öğretmenle eğitime başlayacağını, çocukların fırsat eşitsizliğine devlet eli ile uğrayacağını söyledi.

Maviş, “Okullarımızın bir kısmı yönetici eksikliği, büyük bir kısmı ise alt yapı eksikliğiyle karşılaşacak. Kitap, defter, mefruşat, temizlik malzemeleri vb. gibi ihtiyaçların dağıtımıyla ilgili şimdiden hazırlık yapılmaması halinde malzemeler okullara geç ulaşacak” ifadesini kullandı.

Burak Maviş, Girne bölgesinde yeni okul, Gazimağusa bölgesinde ise ek derslikler için yatırım yapılmadığını, her iki bölgede de çocukların açıkta kalmaması için önlemlerin şimdiden açıklanması gerektiğini belirtti.

Taşımacılık ve kapsam bölgeleriyle ilgili somut bir adım atılmadığı için öğrenci nüfus dağılımıyla ilgili sıkıntıların devam edeceğini kaydeden Maviş, özel eğitim ve rehberlik hizmetleriyle ilgili somut bir adım olmadığı için okulların bu hizmetlerden yararlanamayacağını iddia etti.

“İLAHİYAT KOLEJİ’NE DÖNÜK ADIMLAR”

Burak Maviş, Eğitim Bakanlığı’nın İlahiyat Koleji’nin özeline dönük adımlar atmasının, laik eğitim sistemini, kültürü ve yaşam biçimini tehdit ettiğini savundu.

Bakanlığa “sorunlara karşı duyarsız” eleştirisi yapan Maviş, çözümlere geç ulaşması ve eğitimin geleceği konusunda popülist yaklaşımları eğitimin geliştirilmesi adına somut adımlar atılmasının önüne geçmektedir iddiasında bulundu. Maviş, eğitimin geliştirilmesiyle ilgili sendikanın bakanlığa sunduğu kısa ve uzun vadeli çözüm önerilerini de paylaştı.

KTÖS’ÜN ÖNERİLERİ

Maviş’in okuduğu kısa vadeli öneriler şöyle:

“Özel Eğitim Yasasının çıkarılması, Öğretmen Atama Ve Yükselme Tüzüğü’nün geliştirilmesi, Öğretmenler Yer Değiştirme Tüzüğünün revize edilmesi, öğretmen yetiştirme sistemi ve AÖA’nın yeniden yapılandırılması, kolej giriş sınav yönteminin değiştirilmesi, okullara bütçe oluşturulması, okulların öğrenci kotalarının oluşturulması, okullara oryantasyon sınıflarının oluşturulması, okullarda rehberlik hizmetlerinin kurulması, her okula özel eğitim öğretmeni atanması, okul güvenliği, taşımacılık, kantinler ve gıda denetimi ile ilgili yasal mevzuat oluşturulması, Sosyal Hizmetler Dairesi ile işbirliği içinde çocukların okul içi ve okul dışı güvenliği sağlayacak mevzuat oluşturulması. ( Okul – Aile Sözleşmesi), Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen kadrolarının oluşturulması, Eğitim Bakanlığı’nın denetmen ve uzman kadrolarının doldurulması, öğretmen yardımcılarının istihdamı, yeni okul ihtiyaçlarının ve ek dersliklerin karşılanması, Göç Yasası’nın kaldırılması, doğum izinlerinin uyumlaştırılması, öğretmen ve okul yönetici atamalarının ve okullar açılmadan tamamlanması, MEDDYK Yasasının güncellenmesi, denetmen ve uzman istihdamı”

Uzun vadeli öneriler ise şunlar:

“V. Eğitim Şurası kararlarının uygulanması, Öğretmenler Yasası ve ilgili yasaların çağdaş bir hale getirilmesi, eğitim politikasının, eğitim ortamlarının, okulların, ders kitabı ve eğitim programlarının evrensel ilkelere göre yeniden düzenlenmesi, Temel Eğitim Program Geliştirme Projesinin tamamlanması ve sürekli gelişim gösteren bir yapıya kavuşturulması, okul öncesinin yaygınlaştırılması, okul öncesi birimin kurulması, okul öncesi eğitim yasasının çıkarılması, zorunlu din eğitiminin seçmeli bir ders haline getirilmesi, eğitimde sürenin tartışılması, İlahiyat kolejinin laik ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması, Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısının yeniden yapılandırılması, ilkokul ve özel eğitim öğretmeni kadrolarının artırılması, oryantasyon öğretmeni kadrolarının oluşturulması, okulların hademe ve sekreter ihtiyaçlarının karşılanması, tüm okulların eşit ve erişilebilir bir alt yapıya kavuşturulması, okulların teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması, okulların deprem fizibilite raporlarının tamamlanması, çift binası olan okulların bölünmesi, mesleki yıpranma hakkının her kesime uygulanması, iki toplumlu projelerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, iki toplumun dillerinin öğretiminin eğitim programında yer alması”