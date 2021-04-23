KTÖS, “Federasyon Yolunda Birlikte” Etkinliğine Destek Bildirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Bu Memleket Bizim Platformu tarafından yarın düzenlenecek “Federasyon Yolunda Birlikte” etkinliğine destek bildirerek, tüm üyelerini salgın kurallarına uyarak yürüyüşe katılmaya çağırdı.

Kıbrıslı Türklere “dayatılan sömürge anlayışına karşı mücadele edeceklerini” açıklayan KTÖS, “cevabımızın; barış, demokrasi ve federasyon temelinde birleşik bir Kıbrıs olacağını ifade ederiz” dedi.

KTÖS Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kendi kendini yönetme, demokratikleşme ve nitelikli kamusal eğitim mücadelesi veren sendikamız; kimliğimizi, kültürümüzü, dilimizi, din algımızı tehdit edenlere; laikliği yobazlığa tercih edenlere, doğal kaynaklarımızı sömürenlere, adanın kuzeyin müstemleke olarak görenlere karşı var oluş mücadelesi vermeye devam edecektir” denildi.

KTÖS’ün, barışa olan inancıyla siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon anlayışının BM parametreleri çerçevesinde bir çözüme ulaşabileceğini ve iki toplumun bir arada yaşayabileceğini öngörmekte olduğu ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“BM parametrelerinin gökten zembille inmediğini hatırlatır, geçmişten günümüze görüşmeleri yapan tüm heyetler tarafından defalarca imzalandığını belirtiriz… Kıbrıslı Türklere dayatılan sömürge anlayışına karşı mücadele edeceğimizi belirtir, cevabımızın barış, demokrasi ve federasyon temelinde birleşik bir Kıbrıs olacağını ifade ederiz”

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23/04/2021 16:21